El Automanía visita al Porriño y el Bueu Atlético al Lalín

Automanía Luceros y Bueu Atlético afrontan sendas salidas en la segunda jornada de competición en la Primera Nacional. Los cangueses se miden al Porriño a partir de las 18.15 horas tras su triunfo de la semana pasada ante el Granitos Ibéricos. Los porriñeses cayeron frente al Teucro en su debut liguero.

El cuadro buenense, por su parte, visitará a partir de las 19 horas al Disiclín Lalín con la idea de hacer valer su victoria ante el Gáldar. Los del Deza, por su parte, derrotaron hace siete días al Saeplast Cañiza.