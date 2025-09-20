Fútbol | Tercera RFEF
El Alondras persigue el arranque perfecto
Los de Rafa Villaverde, sin Diego ni Ube, visitan esta tarde al Arteixo
El Alondras buscará esta tarde (18 horas, Ponte dos Brozos) ante el Atlético Arteixo una victoria que le permita certificar un comienzo de Liga perfecto después de haber doblegado en las dos primeras jornadas a Racing Villalbés y Noia. El conjunto cangués, con la moral por todo lo alto, intentará mantener su buena línea de juego para poder mantenerse en lo más alto de la tabla clasificatoria de Tercera, compartiendo liderato con Compostela y Montañeros.
Rafa Villaverde contará para este duelo con las ausencias de Diego y Ube, ambos por lesión, por lo que volverá a recurrir al juvenil Breixo para tener una convocatoria de 19 futbolistas que son, además de este último, los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Guille, Abel, Kopa, Aitor y Guime; los medios Adrián Cruz, Adri Hernández, Rocha, Camba y Javi Pereira; y los atacantes Yelco, Martín Rafael, Manufre, Íker y Luismi.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- El acusado del crimen de Baiona rechaza una conformidad y renuncia a su abogado
- Amancio Ortega: “Todos en Inditex admiramos a Caste, y siempre ocupará un lugar muy especial en el corazón de la compañía”
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52