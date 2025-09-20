El Alondras persigue el arranque perfecto

El Alondras buscará esta tarde (18 horas, Ponte dos Brozos) ante el Atlético Arteixo una victoria que le permita certificar un comienzo de Liga perfecto después de haber doblegado en las dos primeras jornadas a Racing Villalbés y Noia. El conjunto cangués, con la moral por todo lo alto, intentará mantener su buena línea de juego para poder mantenerse en lo más alto de la tabla clasificatoria de Tercera, compartiendo liderato con Compostela y Montañeros.

Rafa Villaverde contará para este duelo con las ausencias de Diego y Ube, ambos por lesión, por lo que volverá a recurrir al juvenil Breixo para tener una convocatoria de 19 futbolistas que son, además de este último, los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Guille, Abel, Kopa, Aitor y Guime; los medios Adrián Cruz, Adri Hernández, Rocha, Camba y Javi Pereira; y los atacantes Yelco, Martín Rafael, Manufre, Íker y Luismi.