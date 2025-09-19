Luceros y Bueu, buen inicio ante dos favoritos

Automanía Luceros y Bueu Atlético certificaron un buen inicio de temporada tras haberse impuesto en sus respectivos encuentros a dos equipos llamados a ocupar la zona alta de la tabla clasificatoria de la Primera Nacional. El filial cangués se impuso por 30-29 al Granitos Ibéricos en un excelente partido de Iago Iglesias, autor de la mitad de los goles de los suyos. Los de Adrián Méndez se sobrepusieron a bajas como la de Denís y sumaron un triunfo clave en una temporada de renovación.

El Bueu Atlético, por su parte, tiró de trabajo coral para doblegar a un Gáldar al que dominó durante todo el choque y que solo se acercó en la segunda mitad (22-21) antes del acelerón final local.