El Frigoríficos se mide como visitante

El Frigoríficos del Morrazo visita esta tarde (20 horas, pabellón municipal Guerreros Naveros, con el arbitraje de los navarros Oyarzun Aylagas y Zaragüeta Ruiz) al Viveros Herol Nava en un encuentro en el que medirá su rendimiento como visitante después de la derrota del pasado domingo en O Gatañal ante el Ademar León. El equipo que dirige Quique Domínguez se desplazó ayer mismo a la villa segoviana, en donde realizó un entrenamiento para ajustar las últimas cuestiones de cara al encuentro de esta noche.

«En un partido donde se supone que va a haber igualdad, alternativas, una de las claves va a ser saber jugar ese momento en el que tienes la oportunidad de irte en el marcador o de remontar», señala el entrenador pontevedrés, o lo que es lo mismo, «saber entender los momentos de partido y saber jugarlos con un poquito más de madurez y acierto de lo que lo hicimos el otro día ante el Ademar». Domínguez insiste en el factor mental para saber adaptarse a las circunstancias del partido, «si el rival va por delante sepas jugar por detrás, sin perder el guion del partido, sin perder tu modelo de juego. A eso le doy mucha importancia y lo trabajamos mucho».

Dos equipos muy renovados

Lo cierto es que después de soltar los nervios propios de la primera jornada y esas ganas de agradar a la afición en el estreno liguero en casa, el Cangas tendrá enfrente a un Nava muy renovado que viene de caer ante el Villa de Aranda. Serán dos equipos con numerosas novedades en sus filas y en pleno proceso de integración de todos sus elementos. En ese sentido, parece que habrá cierta igualdad en los dos lados.

Los de O Morrazo querrán explotar –y ampliar en el tiempo– las buenas sensaciones ofrecidas durante muchos minutos frente al Ademar. La intensidad defensiva será determinante frente a un cuadro segoviano con variedad de recursos. Frenar el dinamismo de Rui Baptista en la dirección de juego, controlar el lanzamiento exterior de Pasquet o el la conexión con los pivotes será tan importante como saber atacar la defensa navera, con un poderoso bloque central con Carró y Bonanno –curiosamente ambos estuvieron a las órdenes de Domínguez–, ayudados por Arzoz y Herranz. Muchos centímetros y kilos en un bloque central al que habrá que saber encontrar las costuras. Y bajo palos está un Patotsky que ya demostró el pasado fin de semana estar plenamente recuperado de la grave lesión que sufrió.

Domínguez dio muestras frente al Ademar de la importancia de las rotaciones, especialmente en el plano defensivo, donde Quintas, Santi, Ludman, Castro o Pereiro se alternaron en las dos posiciones centrales. El margen de mejora debe llegar también en la portería, con una mayor aportación que con los leoneses. El recién llegado Panjan debe ir encontrando poco a poco su sitio, con la ayuda del canterano Javi Fernández. Otra de las cuestiones en las que insiste el técnico y que será importante será el aprovechamiento de las transiciones, explotando la velocidad para sorprender al rival.

Un rival que ha apostado por rejuvenecer su plantilla

El Cangas se encontrará con un Nava muy renovado y rejuvenecido tras la marcha de jugadores importantes como los hermanos Gedeón e Isaías Guardiola, además de Tioumentsev, sumadas a la del vigués Borja Méndez o a la de Mario Nevado. Han llegado hasta una decena de jugadores nuevos, con los extremos Reig (Billere), Pugliase (Junior Fassano) y Lufuanitu (Nancy); los centrales Carrión (Agustinos) y Rui Baptista (Benfica); los laterales Pasquet (Pontault), Roca (Benidorm), Brais (Cangas) y Joao Bandeira (Benidorm); y el pivote Arzoz (Anaitasuna).

Con hombres como Nolasco, Roca y Pancho Ahumada lesionados –este último reemplazado por el galo Lufuanitu–, Álvaro Senovilla tiene la complicada tarea de encajar todas las piezas dentro de una plantilla, eso sí, para la que se ha hecho un importante desembolso económico.