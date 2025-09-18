Juan Amoedo: «Hay que ir poco a poco para volver a hacernos fuertes»

Dos partidos y dos derrotas es el balance de la Cultural Deportiva Beluso en un arranque de Liga marcado por la necesidad de adaptarse a un nuevo proyecto y a un nuevo entrenador tras la temporada de ensueño vivida hace apenas unos meses. El preparador de los de O Morrazo, Juan Amoedo, considera normal este inicio en «una campaña de cambios, con muchas cosas nuevas». Y es que el proceso de adaptación, para él, resulta lógico. «Hace nada estábamos en el concello recibiendo un homenaje. Tenemos una forma de juego diferente y hemos de luchar con la cabeza porque lo que nos llevó al éxito el año pasado nada tiene que ver con esta», afirma.

Amoedo apunta a que mientras el año pasado el Beluso era un recién ascendido, ahora compite con la vitola de haber peleado el ascenso, algo que ya se comprobó en las dificultades que se pasaron en la segunda vuelta de la campaña anterior. «Los rivales ya están con las orejas tiesas», señala. Con todo, el técnico pide paciencia para ir apurando los plazos en un proceso necesario. «Tenemos que ir poco a poco para volver a hacernos fuertes. Y lo vamos a conseguir», advierte.

Evolución en el juego

Lo que sí ve el preparador es una evolución en el juego de los suyos desde el partido inicial ante el Portonovo al del domingo frente al Alertanavia. «Fuimos más dominadores, que es lo que queremos ser», señala. Los visitantes aprovecharon su momento y sentenciaron con dos dianas. Los buenenses recortaron distancias en el descuento, pero ya sin tiempo de haber logrado al menos un empate.

La próxima cita de los de O Morrazo será el Antela, en el campo de A Moreira, en Xinzo da Limia. La buena noticia es que Amoedo recuperará a uno de sus principales puntales defensivos, el central Lope. En cambio, Santi aún necesita algo más de tiempo para adquirir la forma. «Está empezando a entrenar con normalidad, pero necesita tiempo», afirma el técnico sobre un jugador cuyos compromisos laborales le impidieron trabajar con normalidad en pretemporada. Enfrente estará un Antela al que Amoedo describe como «un club en crecimiento, que cuenta incluso son un filial en Primera. Son guerrilleros a nivel defensivo y salen rápido al contragolpe».