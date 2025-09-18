Fútbol | Preferente Galicia Sur
Fran Rosales: «El Pontevedra B nos superó en todo»
El técnico del Beluso asume que «hasta la jornada 7 u 8 no seremos el equipo que queremos"
Sin ambages. Así se ha expresado el entrenador del Club Deportivo Moaña después de la derrota de los suyos el pasado domingo ante el Pontevedra B. «Nos superó en todo, con un ritmo de juego tremendo, no había manera... Y cuando un equipo es superior a ti hay que decirlo», subraya Fran Rosales. El preparador admite que «es el mejor Pontevedra B que he visto» y que la diferencia de preparación en este arranque de temporada es abismal. «Dentro de diez jornadas será diferente, pero ahora mismo es complicado meterles mano», afirma.
Ante semejante panorama, Rosales señala que «lo que nos queda es mejorar. Es cierto que el equipo corrió y peleó, no le perdió la cara al partido». Es más, añade que «no creo que haya otro partido en el que vayamos a correr más que en este, pero corrimos mal. Y la culpa no es de nadie en concreto, es de todos, incluidos nosotros».
Para Rosales la superioridad de su rival fue manifiesta durante los 45 minutos iniciales, si bien en el segundo periodo vio brotes verdes en el Moaña. «Mejoramos, nos juntamos un poco más, tuvimos alguna opción, pero fueron mejores que nosotros», señala. Asume que necesita tiempo para armar un buen bloque tras los numerosos cambios experimentados en esta temporada. «Hasta la séptima u octava jornada no vamos a ser el equipo que deseamos», sentencia.
