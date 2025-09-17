Taekwondo
El Sares inicia el curso con 300 deportistas
Cangas
El Club Sares TKD inicia la temporada con alrededor de 300 deportistas entre el club y las escuelas en los centros de Cangas. La entidad apenas ha tenido parón en verano debido al Plan Corresponsables promovido por la Xunta, y que se está desarrollando en los meses de agosto y septiembre. La primera cita importante del curso será el Nacional de Exhibiciones, adonde irá el equipo infantil.
