Taekwondo

El Sares inicia el curso con 300 deportistas

REDACCIÓN

Cangas

El Club Sares TKD inicia la temporada con alrededor de 300 deportistas entre el club y las escuelas en los centros de Cangas. La entidad apenas ha tenido parón en verano debido al Plan Corresponsables promovido por la Xunta, y que se está desarrollando en los meses de agosto y septiembre. La primera cita importante del curso será el Nacional de Exhibiciones, adonde irá el equipo infantil.

