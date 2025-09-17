Javi Núñez se adjudica la victoria en el Torneo Cinania-Memorial Amador

El jugador local Javier Núñez se adjudicó la victoria en la vigésima edición del Torneo Cinania de Tenis de Mesa-X Memorial Amador, que se disputó el pasado fin de semana en el pabellón de Romarigo. Núñez se impuso en la gran final del torneo a Héctor Costas (Club Gondomar). La tercera plaza de la categoría absoluta fue para Julio Silva (Gondomar), mientras que la cuarta recayó en Marcos Fernández (Club Exodus).

El evento reunió a un total de 32 participantes, distribuidos en dos categorías, la absoluta (con 18 deportistas) y la de aficionados (con 14). Entre ellos había jugadores llegados de diferentes partes de Galicia (Ourense, Vigo, Mos, Gondomar, As Neves, Helios Bembrive, Arteal de Santiago y el organizador Cinania) e incluso de otras comunidades del norte de España, como el asturiano Mieres.

En el Open B, disputado por los jugadores eliminados en la primera fase, el vencedor fue Marcelino Túñez (Club Lalín), con el deportista del Cinania Saúl González en el segundo cajón del podio. El tercero en liza fue Daniel Sánchez (Exodus) y el cuarto puesto recayó en Enrique Alveniz (Club Nieves).

En cuanto a la categoría de aficionados constó de una primera fase con tres grupos (dos de cinco y uno de cuatro) del que se clasificaban los dos mejores. El ganador de esta categoría fue Iago Fernández, mientras que Roberto Fernández y Manuel Perfiro completaron el podio.