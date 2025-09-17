Fútbol seis
Abierto el plazo de inscripción para el Kenyata de Cangas
REDACCIÓN
Cangas
El Club Kenyata Cangas ha abierto el plazo de inscripción para participar en la Liga Kenyata de la próxima temporada. Los equipos interesados pueden acercarse por las oficinas del club los lunes y jueves de 20.30 a 21.30 horas. También pueden contactar en el número de teléfono 670 030 419 o en el correo electrónico c.f.kenyata@gmail.com. La fecha límite para anotarse es el 3 de octubre.
Por otra parte, la Liga de Veteranos +40 que se disputa entre semana aún tiene abierta la inscripción y comenzará a jugarse el 6 de octubre. Este año habrá un equipo nuevo y si algún jugador quiere incorporarse a los equipos ya existentes puede contactar con la organización.
