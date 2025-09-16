Fútbol | 3ª Futgal
El Rápido Bahía comienza con victoria en la recta final
REDACCIÓN
Cangas
El Rápido Bahía comienza con victoria la temporada. Se impuso este domingo al Terra de Montes (0-2) en el Municipal de Forcarei. Buen arranque para los de Aldán que deben luchar por, al menos, volver a disputar la promoción de ascenso a Segunda Futgal.
La victoria muy trabajada cuajó en el tramo final del encuentro para el Rápido Bahía. Víctor Hugo Bandeira abrió la lata en el minuto 80, mientras Leny estableció el 0-2 en el minuto 89 para permitir a los visitantes disputar los minutos de descuento con bastante tranquilidad.
