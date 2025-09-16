Figueirido y Cruceiro firman tablas en la primera jornada

El FC Cruceiro empató este domingo en su primer partido de la temporada 2025/2026. Los de O Hío sumaron un punto en su visita al Figueirido (1-1). Los visitantes consiguieron adelantarse gracias a un gol de penalti de Daniel González en el minuto 45.

Poco después del paso por los vestuarios los locales se hicieron fuertes en Chan do Vilar y lograron igualar por mediación de Pablo Hernández.

Este domingo el Cruceiro recibe, en el campo Javier Guimeráns, al Campañó, que llegará a O Hío también con un punto en su casillero.