Fútbol | 3ª Futgal
Figueirido y Cruceiro firman tablas en la primera jornada
REDACCIÓN
Cangas
El FC Cruceiro empató este domingo en su primer partido de la temporada 2025/2026. Los de O Hío sumaron un punto en su visita al Figueirido (1-1). Los visitantes consiguieron adelantarse gracias a un gol de penalti de Daniel González en el minuto 45.
Poco después del paso por los vestuarios los locales se hicieron fuertes en Chan do Vilar y lograron igualar por mediación de Pablo Hernández.
Este domingo el Cruceiro recibe, en el campo Javier Guimeráns, al Campañó, que llegará a O Hío también con un punto en su casillero.
