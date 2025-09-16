Fútbol | Primera Futgal
El Domaio suma su primera victoria en Candeán
Pedro López y Róber Carracelas anotan los goles de los moañeses en su triunfo (1-2)
REDACCIÓN
El Domaio FC ya sabe lo que es ganar en esta temporada 2025/2026. Los moañeses ya presentan un mejor arranque que el de la campaña pasada, que les había obligado a realizar una remontada espectacular en la segunda vuelta para conseguir salvar la categoría.
Con el objetivo de asentarse en la Primera Futgal y no pasar los apuros del año pasado, los moañeses supieron reponerse de la derrota de la primera jornada y ayer plantearon un partido muy serio en Vigo, en casa del UVCD Candeán.
La victoria se cimentó para el Domaio en la segunda parte del encuentro, cuando Pedro López Peleteiro adelantó a los visitantes en el minuto 46. Fue un gol psicológico. Eso sí, el Domaio no lograría abrir tierra en el marcador hasta el minuto 87, cuando Róber Carracelas anotó el segundo para los moañeses.
Poco duraría la tranquilidad en las filas del Domaio, pues Iván Barcia recortó distancias para el Candeán en el minuto 89. Los visitantes lograron aguantar el tiempo de descuento y amarrar los tres puntos.
Este domingo el Domaio recibe al Tomiño en el campo de A Granxa, un rival que viene de caer goleado por un claro 0-4 frente al Gondomar.
