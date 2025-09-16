Fútbol | 2ª Futgal
El CD Bueu araña un empate en el campo del Sanxenxo
REDACCIÓN
Bueu
El CD Bueu logró empatar este domingo en casa del Xuventude Sanxenxo (1-1) en el primer encuentro de la temporada 2025/2026. Los bueueses arañan un punto del Baltar de Arriba, uno de los campos, a priori, más difíciles de la categoría.
Los dos goles llegaron en la primera parte. Se adelantó el Sanxenxo en el minuto 31 con tanto de Daniel Martínez e igualó el marcador el CD Bueu por mediación de Christian Nerga en el minuto 43, al filo del descanso. El CD Bueu afronta una nueva temporada con la intención de volver a pelear el ascenso de categoría.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Alertan de maniobras intimidatorias de un buque de Bueu contra la ONG gala de delfines
- Un amplio operativo impide que un joven se lance desde un quinto piso en Vigo
- El «Tafra 3» se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»
- Luca, el “terremoto” de los circuitos gallegos
- El pueblo costero en el corazón de Costa da Morte que pocos conocen: un santuario sobre el mar y una cascada preciosa
- Detenidos el capitán y el primer oficial del buque que colisionó contra el «Tafra 3» en Mauritania
- El nuevo párroco se despide de Betanzos y hoy toma posesión en Cangas
- Vigo da la bienvenida al peruano «Bap Unión», el segundo mayor buque escuela del mundo