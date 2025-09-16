El CD Bueu araña un empate en el campo del Sanxenxo

El CD Bueu logró empatar este domingo en casa del Xuventude Sanxenxo (1-1) en el primer encuentro de la temporada 2025/2026. Los bueueses arañan un punto del Baltar de Arriba, uno de los campos, a priori, más difíciles de la categoría.

Los dos goles llegaron en la primera parte. Se adelantó el Sanxenxo en el minuto 31 con tanto de Daniel Martínez e igualó el marcador el CD Bueu por mediación de Christian Nerga en el minuto 43, al filo del descanso. El CD Bueu afronta una nueva temporada con la intención de volver a pelear el ascenso de categoría.