El Alondras más sólido

El Alondras está cuajando un comienzo de temporada muy serio y prácticamente perfecto. Sobre todo en cuanto a números defensivos. En dos jornadas suma dos victorias y no encajó ningún gol. En estos momentos solo Alondras, Atlético Coruña Montañeros y Compostela suman seis puntos de seis posibles. Tras el 0-2 en casa del Racing Villalbés de la primera jornada este domingo los cangueses se impusieron ante su afición por la mínima (1-0), contra el Noia. El entrenador, Rafa Villaverde, se muestra contento con el desempeño de sus jugadores hasta la fecha. Resta importancia a compartir el liderato en una fase tan temprana de la liga. «Tenemos seis puntos que eso es lo importante».

Reconoce, el míster, que el juego del Alondras ante su afición «no fue tan vistoso como el de la primera jornada. Sabíamos que iba a ser un rival complicado. El Noia cerró muy bien los espacios por dentro, incluso perdiendo 1-0, tratando de salir al contragolpe o aprovechar las ocasiones a balón parado. De hecho, la oportunidad más clara para ellos fue a la salida de un saque de esquina», relata.

De todas formas el precario estado del terreno de juego marcó claramente el nivel del partido. «El campo da pena y al final eso repercute. Los jugadores tardan mucho en hacer controles, el balón circula mal y así es complicado jugar», advierte el míster. El Concello sigue con la tramitación para poder hacer realidad el cambio de césped artificial que demanda la afición y directiva alondrista.

De todas formas los jugadores rojiblancos llevaron el peso del partido y merecieron vencer ante un Noia que se vio condicionado sobre todo por la expulsión de un jugador en el minuto 41.

Eso sí, no todo es felicidad en las filas canguesas, pues el centrocampista Ube se tuvo que retirar en los primeros compases por molestias musculares y será testado esta semana para comprobar su evolución.

Por su parte, todo apunta a que Diego seguirá en la enfermería y todavía no pudo debutar. Además, Adrián Cruz sintió molestias en el entrenamiento del pasado jueves y tampoco integró la convocatoria de este domingo. El míster ve complicado que pueda estar para jugar en la tercera jornada en casa del Atlético Arteixo.

Arteixo

A esa cita los coruñeses llegarán con tres puntos en su casillero y después de perder por 1-0 en campo del Lugo B. Rafa Villaverde trabaja ya en preparar un nuevo duelo con el alivio de seguir sumando puntos mientras el nuevo proyecto del Alondras acaba de engrasarse en estas primeras jornadas de competición.

El míster se espera a un Atlético Arteixo que apuesta por buen fútbol y control de balón. «Es un buen rival, tiene buenos jugadores y una gran propuesta de fútbol. Va a ser un partido bonito. No es de los rivales que se encierran», señala.