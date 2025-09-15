El Frigoríficos se desinfla en la recta final

El Frigoríficos del Morrazo levantó el telón de la Liga Asobal con derrota ante el Ademar León (25-29) en un encuentro plagado de dientes de sierra que comenzó dominando, llegó a verse hasta cinco goles abajo y remontó para entrar en los últimos cinco minutos por delante en el marcador (25-24). Luego, contra todo pronóstico, se desinfló y acabó cediendo tras encajar un parcial de 0-5 en un castigo demasiado cruel para los méritos de uno y otro. La escasa aportación de la portería y el desacierto ofensivo en momentos puntuales del partido fueron determinantes en el desenlace final.

Y eso que el nuevo Cangas de Quique Domínguez había arrancado de manera ilusionante. Con el refuerzo de última hora de Santi López –aclamado por la afición tras regresar de Francia y hacer los dos últimos entrenamientos con sus compañeros– y mucho debutante en sus filas, los locales marcaron distancias a base de intensidad defensiva y salidas rápidas al contragolpe para irse a un 5-2 que pudo haber sido un 6-2 si el propio Santi no hubiese estrellado un contraataque más en el larguero. Luego llegó el atasco, fundamentalmente en el plano ofensivo, desembocando en un 0-6 de parcial para el 6-8 con el que el técnico pontevedrés detenía el choque en el minuto 13.

Tres exclusiones en 12 minutos

Por entonces el Cangas ya había sufrido tres exclusiones, fruto de una discutible actuación de los colegiados, y aún así aguantaba los embates de los leoneses. Pérez y Gallardo establecían las tablas y nuevamente los visitantes se ponían dos arriba (9-11). Los de O Morrazo competían pero les faltó saber aprovechar los momentos de debilidad de su rival. Con uno más en pista Pereiro perdió un balón incomprensible, Quintas envió un pase a la nada cuando el Ademar tenía la portería vacía, y Arón anotaba un gol pero pisando en una acción sin oposición. El Ademar, en cambio, sí supo gestionar mejor esos momentos y acabó yéndose al descanso con una estimable ventaja (11-14).

Aficionados del Cangas ayer en el pabellón de O Gatañal. / Pablo H. Gamarra

El inicio del segundo periodo sirvió para que el Ademar estirase aún más la goma hasta su máxima renta (12-17). Benites fue excluido y el Frigoríficos subió un par de puntos el nivel defensivo. Ahí radicará buena parte del éxito de los cangueses esta temporada, con Domínguez manejando un amplio abanico de recursos. Con Pereiro y Rivero mordiendo junto a los Castro, Ludman y a los que ya estaban con Santi y Quintas, con permiso de un Gayo que cumple sin ser un especialista, al técnico le sobre dónde elegir.

Doble remontada

Primero Arnau y Pereiro recortaron (15-18) y posteriormente, tras una doble exclusión de Gonzalo y del técnico Dani Gordo, el Frigoríficos sacó su instinto asesino, con D’Antino como brazo ejecutor con cuatro dianas consecutivas. Remontada y partido nuevo (19-18, minuto 42). El Ademar, lejos de venirse abajo, volvió a tomar las riendas (21-23), castigando a un Cangas que echaba de menos la aportación de su portería. Javi Fernández apareció para detener un siete metros y una acción posterior y Santi, Ludman y Javi García obraban el milagro ante un pabellón de O Gatañal desatado (25-24, minuto 55).

Pero hasta ahí llegaron las ilusiones del Cangas. Gonzalo igualó de penalti (ocho favorables a los leoneses, uno a los cangueses), Gayo envió un balón al palo, Edu anoto rápido, Javi García cometió una falta en ataque y Gonzalo, de nuevo desde los siete metros, certificó la estocada (25-27, minuto 58). Quique pidió tiempo y apostó por el siete contra seis. Pero a Manu Pérez se le cayó el balón de las manos y el Frigoríficos entregó definitivamente el partido.

FICHA TÉCNICA: