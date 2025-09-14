El Frigoríficos, con 8 novedades frente al Ademar

Con ocho novedades en la plantilla y un nuevo técnico, el Frigoríficos do Morrazo arranca hoy en O Gatañal la temporada ante un duro equipo, el Ademar de León. Lo hace después de una pretemporada en la que se forjó el carácter del equipo, mucha intensidad y mucho correr. El físico va a ser muy importante este año.

El entrenador Quique Domínguez espera encontrarse a un Ademar algo distinto al que se enfrentó en pretemporada. Es consciente de que aquel partido fue de preparación, algunas de las pautas del equipo leonés se van a repetir, algo que también sabe el Ademar del Frigoríficos. Pero hace hincapié en que un partido de Liga Asobal es diferente. Hay que competir también en lo anímico y los jugadores querrán agradar a su público. Quique Domínguez asegura que va a ser un partido muy intenso, de mucho correr y en el que el factor físico va a se determinante. El enterrador local no duda de que en el partido amistoso ante el Cisne se pudo ver mucho del nuevo Frigoríficos, aún con altibajos, que es normal, pero sí reconocible, más equilibrado. Lo que quiere Quique Domínguez es dar continuidad a todo lo que se hizo bien ante el Cisne, evitar los errores no forzados. «Un equipo guerrero y peleón»

El técnico local no pasa por alto que muchos jugadores se van a encontrar por primera vez con su afición, que seguro que habrá exceso de ganas por su parte y esto también es algo que hay que controlar, manejarlo para bien, que no juegue en contra. «Estoy convencido de que mañana (por hoy) vamos a mostrar las señas de identidad que nos va a acompañar toda la temporada».

Respecto a la pretemporada que realizó el equipo, Quique Domínguez sostiene que se fueron cumpliendo los objetivos, que con los partidos se fue a más y que se fueron afianzando las ideas de técnico en los jugadores. «Tuvimos la oportunidad de integrar a los jugadores poco a poco.

El Ademar es un duro rival que viaja a Cangas con la intención de puntuar, consciente de que se trata de un partido de máximo aliciente en esta competición.

El pabellón de O Gatañal tendrá la oportunidad de ver a los flamantes fichajes realizados por el club durante este verano. Fue un auténtico frenesí de presentaciones de nuevos jugadores que llegan a Cangas con la esperanza de abrirse camino en la alta competición balonmanística. Sí Quique Domínguez lo considera conveniente, hoy el aficionado podrá ver a los ochos fichajes: el noruego Valderhaug, el portero montenegrino Suljevic, a los pivotes Pablo Castro (Anaitasuna), a Javi García (Logroño), al extremo derecho Nicola D’Antino y a los laterales Ángel Rivero (Logroño), Marcell Ludman y Samu Pereiro.

No es fácil iniciar una competición con tantos jugadores nuevos.