El Beluso, a por su primera victoria y el Moaña, a por la segunda

El CD Beluso y el CD Moaña jugarán su segunda jornada de competición ante el Laxes y el Pontevedra B. El primero comenzó la liga con una derrota y el segundo con una victoria. El Laxes es un equipo que viene de ascender y, por lo tanto, lleno de ganas de hacerlo bien en esta división. Precisamente por eso será un partido difícil, donde el Beluso debe de demostrar que atesora más experiencia en esta categoría y que es capaz de sumar en casa, tras la derrota ante el Portonovo la pasada jornada. Tiene equipo para vencer y convencer y su entrenador, Juan Amoedo está convencido de que sumarán los tres primeros puntos. Perder en casa sembraría muchas dudas en el equipo.

El CD Moaña viene de ganar al Tyde pero se enfrentan en esta segunda jornada al Pontevedra B, con todo lo que supone jugar contra un equipo filial. Son partidos trampa, porque estos equipos están formados con jugadores que quieren demostrar que pueden subir lo más rápido posible al primer equipo, de ahí de la dificultad que entraña. En encuentro se jugará a las 16.00 horas. Pero el Moaña, ahora mismo, está repleto de confianza, y no solo por la victoria ante el Portonovo, sino porque se están haciendo muchas cosas bien.