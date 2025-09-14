varios
Ayudas al Atlético Bueu, Alondras y Luceros
Cangas
La Diputación de Pontevedra destina ayudas al Club Atlético Balonmano de Bueu , al club de fútbol Alondras y al club de balonmano Luceros de Cangas de Morrazo. Las cuantías oscilan entre los 15.000 y los 25.000 euros.
Esta semana, la Diputación de Pontevedra aprobó ayudas para el deporte por un valor de 1,5 millones de euros, dirigidas tanto a los clubes q ue participan en competiciones oficiales de ámbito estatal como a aquellas entidades deportivas que organizan eventos y competiciones, señala la entidad provincial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hundido en Mauritania un pesquero de capital gallego: «Fue rapidísimo»
- Evacuada de Cíes una niña de 10 años con problemas de salud
- Nava Castro y Sandra Bastos renuncian a su cargo de diputadas provinciales en Pontevedra
- La lectura y el debate conquistan Vigo
- La agencia del Celta renuncia al viaje de Stuttgart
- Un pesquero portugués solicita auxilio frente a la Costa da Vela
- Relevo en la sala de profesores
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos