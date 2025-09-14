Ayudas al Atlético Bueu, Alondras y Luceros

La Diputación de Pontevedra destina ayudas al Club Atlético Balonmano de Bueu , al club de fútbol Alondras y al club de balonmano Luceros de Cangas de Morrazo. Las cuantías oscilan entre los 15.000 y los 25.000 euros.

Esta semana, la Diputación de Pontevedra aprobó ayudas para el deporte por un valor de 1,5 millones de euros, dirigidas tanto a los clubes q ue participan en competiciones oficiales de ámbito estatal como a aquellas entidades deportivas que organizan eventos y competiciones, señala la entidad provincial.