Javi García alerta de la rapidez del Ademar

El Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo debuta en la campaña 2025/2026 de Liga Asobal mañana, a las 18.00 horas, contra el Ademar León ante la afición de O Gatañal. Uno de los jugadores que debutarán en liga con su nuevo equipo es el pivote leonés Javi García.

El nuevo fichaje se muestra ilusionado. «Después de tantos años de visitante tengo ganas de disfrutar como local del ambiente de O Gatañal. Espero que el pabellón esté lleno y que disfrutemos contra el Ademar. Esperemos que sea un gran domingo». Es un duelo especial para Javi García, toda vez que se formó y debutó en la élite precisamente con el Ademar de León.

Alerta de la importancia del repliegue en el encuentro del domingo. «El Ademar es un equipo que corre mucho, con extremos muy rápidos». Apela a «no fallar en los lanzamientos y en defensa estar muy unidos, trabajando juntos y con mucha ayuda, como estuvimos haciendo en pretemporada».

Javi García reconoce que tienen «muchas ganas de empezar a competir». Aunque «nos falta alguna cosa por pulir», señala que en este más de un mes de pretemporada «cogimos buenas sensaciones y estamos trabajando cada día mejor». Para el nuevo pivote tanto los amistosos de este verano como, sobre todo, la Supercopa Galicia «nos vinieron muy bien para coger sensaciones». La espera para la Marea Azul de O Gatañal termina mañana con el comienzo de una nueva temporada ilusionante.