Bueu, Cruceiro y Rápido Bahía encaran el comienzo de sus temporadas

Todo el fútbol de O Morrazo estará en marcha desde este fin de semana. Las dos últimas categorías, que estaban todavía en pretemporada, comienzan el domingo su competición oficial. Los tres equipos involucrados en estas categorías más bajas debutarán fuera de casa, por lo que sus aficionados tendrán que aguardar una semana más para acudir a sus gradas.

Para el CD Bueu, de Segunda Federación, el encuentro de mañana, en el campo de Baltar de Arriba frente al Xuventude Sanxenxo, será también la puesta de largo del proyecto encabezado por Iosu Villar, exfutbolista de esta misma entidad. El objetivo del nuevo cuerpo técnico es recuperarse de la cruel fase de ascenso de la pasada temporada, cuando, después de ocupar el ascenso directo durante casi toda la campaña, cayeron en la última ronda del playoff tras dos empates contra el Caselas y solo por la regla del gol de visitante.

El objetivo del CD Bueu debe ser pelear de nuevo por ascender a Primera Federación.

En cuanto a la Tercera Federación, Cruceiro do Hío y Rápido Bahía deben enfocarse, sí o sí, en salir al fin del pozo de la última categoría federada. El año pasado ambos llegaron al playoff de ascenso. Los de O Hío, sobre todo, cuajaron una campaña muy regular pero se quedaron con la miel en los labios. Tampoco hubo suerte en instancias decisivas para el Rápido Bahía.

Mañana los de O Hío juegan en Chan do Vilar contra el Figueirido y el Rápido Bahía visita Forcarei para empezar la temporada contra el Terra de Montes.