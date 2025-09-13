El Alondras se viste de corto ante su afición

El Alondras debuta hoy ante su afición, al recibir al Noia (18.00 horas) en la segunda jornada de la temporada 2025/2026 de la Tercera RFEF. El entrenador, Rafa Villaverde, llega a esta cita con la única lesión de Diego, que todavía no se ha recuperado de su esguince de rodilla, que le impidió también formar en la primera jornada. El que puede incorporarse a la lista si así lo desea el técnico es Guille.

Los jugadores alondristas llegan a la cita de hoy con la moral por las nubes después de haber comenzado su nuevo proyecto deportivo con una victoria, por 0-2, en casa del Racing Club Villalbés. «Llegamos en buen momento y con ganas de seguir sumando», explicaba ayer el entrenador de los cangueses.

El Noia, por su parte, llega a la cita de hoy tras empatar 1-1 contra el Lugo B. Rafa Villaverde advierte que ese comienzo con empate de sus rivales de hoy es engañoso. «El Lugo B igualó en el último instante del encuentro y el Noia había tenido oportunidades para marcar el segundo gol. Merecieron ganar. Sabemos que el partido de este sábado va a ser muy competido», añade.

Para el técnico que está iniciando su andadura al frente del Alondras, el Noia es un conjunto ante el que hay que extremar las precauciones. «Son un equipo peligroso en transiciones. Defiende muy bien. Está bien asentado y defienden muy juntos. Arriba tienen gente muy rápida y son buenos al contragolpe». De ahí que sea vital recuperar el balón lo más rápido posible tras cada pérdida del Alondras.

Los rojiblancos apelan al apoyo de su afición en un Campo do Morrazo que debe convertirse en un fortín esta temporada. Hay que recordar que la plantilla alondrista cuenta con 10 novedades este curso y el acoplamiento puede llevar varias semanas de competición. Antes del comienzo liguero el verano se había cerrado con ocho encuentros amistosos y un balance de cuatro triunfos, dos empates y otras tantas derrotas.

El Noia, por su parte, se puso este año bajo las órdenes del entrenador Alberto Mariano, después de firmar el año pasado un gran curso colándose en la fase de ascenso a Segunda RFEF. Su objetivo es mantener esa gran línea de trabajo.