El CD Moaña gana tiempo para funcionar «como un equipo»

Los jugadores del CD Moaña preparan ya la segunda jornada de liga, de este domingo, en casa del Pontevedra B y lo hacen con la moral alta tras empezar la temporada venciendo por 1-0 ante el Tyde FC delante de la afición del campo Iago Aspas Juncal-O Casal. Para el míster, Fran Rosales, esta victoria inicial «nos permite ganar tiempo. Eso es lo importante. Los primeros cuatro o cinco partidos deben ser para ganar tiempo y trabajar con calma». Y es que, según el entrenador, «tenemos plantilla, pero no un equipo todavía. Hubo un cambio de filosofía y en un mes de pretemporada es imposible estar listos», explica. Reconoce que «tenemos que trabajar todos los mecanismos, tanto defensivos como ofensivos y se trabaja con más tranquilidad tras una victoria». A este respecto, el técnico explica que en agosto «ya priorizamos los entrenamientos a jugar amistosos, para conseguir que el equipo funcione».

Fran Rosales se muestra entusiasmado con el compromiso de sus jugadores. «Todo el equipo trabaja de forma impresionante y están muy involucrados. Hay mucha igualdad entre toda la plantilla y muchos jugadores polivalentes, que se pueden desempeñar en distintas posiciones. Por suerte, esta temporada no va a ser difícil decidir el once inicial cada partido, va a ser difícil incluso decidir la convocatoria».

Del primer partido de la temporada Fran Rosales se queda sobre todo «con que merecimos la victoria. Antes de anotar el gol –de Javier Domingo en el minuto 52– logramos tres ocasiones solos ante el portero rival e incluso un disparo al poste». Reconoce, eso sí, que tras adelantarse se notó que todavía están empezando la temporada y los jugadores apostaron por la seguridad defensiva.

Un filial

Además de los tres puntos, otra de las noticias positivas que dejó el duelo contra el Tyde FC es que los moañeses no perdieron a ningún efectivo de cara a la segunda jornada.

El CD Moaña visitará este domingo a las 16.00 horas al Pontevedra B. Rosales alerta de que será un encuentro complicado. «Tienen jugadores de mucha calidad como los atacantes Iker Escudero o Raúl Gil», apunta el entrenador de los moañeses. «Son un equipo muy joven, como todos los filiales. Es mal momento para medirnos a ellos porque estos equipos siempre empiezan las temporadas con muchas ganas», advierte. Asimismo, el técnico recuerda que buena parte de la plantilla del Pontevedra B realizó esta pretemporada con el primer equipo, de Primera Federación.