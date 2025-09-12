El Beluso, ante la realidad de ser un «grande»

La CD Beluso comenzó la temporada 2025/2026 con derrota por 2-0 en casa del Portonovo. El entrenador, Juan Amoedo, lamenta, sobre todo, que encajasen el primer gol en contra, a la salida de un saque de esquina, «cuando mejor estábamos y por fin nos estábamos asentando en el partido». Era el minuto 32 cuando el Beluso encajó el primer tanto. En los primeros compases del duelo los bueueses sí que sufrieron. El míster reconoce que «aguantamos su arreón durante media hora».

Con el segundo tanto en contra, en el minuto 66 obra de Fernando Lezcano, los jugadores del Beluso acusaron el golpe. «Pudo ser más abultada la derrota. Nos hicieron varias ocasiones ellos en el tramo final y nos salvó nuestro portero, Josepa, que hizo un gran partido».

La plantilla de la CD Beluso trata de sacudirse de encima esa primera derrota con el objetivo de sumar sus primeros puntos esta semana, cuando recibirán en el campo de Laxes, el domingo, al Alertanavia. El entrenador explica que, además de la complejidad de empezar un proyecto nuevo, la CD Beluso ya es un equipo que pone a sus rivales en alerta. «La temporada pasada, recién ascendidos, el club fue la sorpresa de la categoría, pero ahora ya nos conocen. Los rivales ya nos esperan sabiendo contra quién van a jugar», apunta.

Precisamente sobre el Alertanavia Juan Amoedo señala que «está en la situación del Beluso del año pasado, con la ilusión del ascenso a Preferente». Espera, sin embargo, que en casa «con nuestra gente, que aprieta mucho», puedan sumar los primeros puntos y trabajar con más tranquilidad los automatismos del equipo.