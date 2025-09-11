Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | Liga Asobal

Povisa, proveedor oficial médico del club cangués

El hospital asumirá los reconocimientos y las pruebas diagnósticas de la primera plantilla

Óscar Fernández y Ángela Guerra suscriben ayer el acuerdo entre Povisa y Cangas.

Óscar Fernández y Ángela Guerra suscriben ayer el acuerdo entre Povisa y Cangas. / Róber Pastoriza

REDACCIÓN

Cangas

El Club Balonmán Cangas y el hospital Ribera Povisa han suscrito un acuerdo de colaboración para que este último sea el proveedor médico oficial para esta temporada. El director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández, y la directora gerente del hospital, Ángela Guerra, firmaron ayer el documento por el que el club mejorará de forma considerable su atención sanitaria. De este modo, además de los reconocimientos médicos a la plantilla, también se beneficiará de la realización de pruebas diagnósticas y de equipamiento de botiquín, entre otros aspectos.

«Estamos muy contentos de trabajar con un club de tanta tradición como el Cangas», destacó Ángela Guerra.

