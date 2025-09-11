Cal y arena en los inicios del Frigoríficos

Una de cal y otra de arena. Así se puede resumir el rendimiento del Frigoríficos del Morrazo en sus partidos inaugurales en la Liga Asobal en los últimos años, un interesante vistazo al pasado junto cuando la escuadra que dirige Quique Domínguez prepara su debut el próximo domingo en O Gatañal a partir de las 18 horas ante el Ademar León. El conjunto morracense ha logrado dos triunfos, un empate y tres derrotas en las últimas seis temporadas, las que coincidieron con Nacho Moyano como inquilino de su banquillo, alternando notables encuentros con otros más discretos. Eso sí, el resultado de todas esas campañas fue la permanencia en la categoría. Y es que las cosas nunca son como empiezan sino como acaban. Estos son los últimos precedentes:

Frigoríficos 36-Granollers 33 (Temporada 19-20)

La llegada de Nacho Moyano al Cangas revolucionó a una escuadra muy renovada que incorporaba talento gallego (Quintas, Gayo y Brais) y recuperaba a algún viejo conocido como Tihomir Doder. La puesta en escena en el primer encuentro no pudo ser mejor. De un balonmano controlado y mucho más defensivo con Magí Serra se pasó a un desmelene ofensivo ante uno de los mejores equipos de la categoría. Con David Iglesias desatado y un ritmo infernal, el Frigoríficos no solo plantó cara sino que acabó doblegando a la escuadra vallesana en una de las escasas alegrías de una Liga marcada por la aparición de la pandemia del Covid.

Frigoríficos 22-Bidasoa 35 (Temporada 20-21)

El atípico regreso del balonmano después de seis meses de inactividad enfrentó al Cangas a otro de los gallitos de la Asobal. Tras un año sufrido, en el que los de O Morrazo se salvaron del descenso por la suspensión del torneo, llegaron tres refuerzos que acabarían por marcar época en O Gatañal: el extremo ahora en el Barcelona Dani Fernández, el ahora ademarista Alberto Martín y Santi López. Sin embargo, el comienzo dejó mucho que desear. Los errores ofensivos, tanto con pérdidas como en lanzamientos, hipotecaron al cuadro de Moyano, que acabó encajando un contundente 22-35.

Nava 31-Frigoríficos 22 (Temporada 21-22)

No fueron las cosas mucho mejor un año más tarde, con el Frigoríficos estrenando la temporada en Nava de la Asunción. Al bloque de la anterior campaña se le sumaban piezas importantes como el extremo Jenilson y el pivote Carles Asensio, pero el comienzo fue bastante discreto. 15 minutos de igualdad (10-9) y descomunal bache con los siguientes 13 sin ver portería. La consecuencia de ello fue un parcial de 7-0 (17-9) que dejaba el choque visto para sentencia antes incluso de que finalizase el primer tiempo. El meta Patotsky fue una pesadilla para los de O Morrazo.

Frigoríficos 32-Puente Genil 27 (Temporada 22-23)

El de la temporada 22-23 fue un duelo inaugural marcado por lo emotivo por el reciente fallecimiento del directivo Pepín Lorenzo. Lo positivo es que el equipo le pudo brindar una victoria cómoda en una campaña marcada por la marcha de David Iglesias, Asensio y Dani Fernández y la llegada de Del Arco, Fodorean o Dorado. Tras un primer tiempo equilibrado (14-14) la segunda mitad fue totalmente canguesa, rompiendo el partido a base de defensa y regalándose un final plácido, no habitual por estos lares.

Frigoríficos 29-Logroño 32 (Temporada 23-24)

O Gatañal no pudo presenciar una victoria de los suyos en el inicio de la campaña 23-24. Llegaba el siempre potente Logroño, al que los cangueses compitieron durante 30 minuto (14-15) para luego descolgarse (19-25) e intentar reengancharse (26-28, minuto 51). No fue posible y cayó la derrota. Del Arco, con siete goles, fue el referente local.

Atlético Valladolid 34-Frigoríficos 34 (Temporada 24-25)

La pasada campaña comenzó con remontada de los cangueses para sumar uno de los únicos tres puntos que logró a domicilio. En un duelo que estaba perdido (30-24 en el minuto 47) la fe del Cangas le permitió salvar los muebles. Jorge Pérez comenzó a parar, el local Álvaro Martínez fue excluido y el milagro se consumó con la igualada de Santi López a falta de minuto y medio. Y pudo ser mejor, porque el Frigoríficos recuperó otro balón y tuvo 35 segundos para llevarse el triunfo. Pero el lanzamiento de Thymann se marchó fuera, evitando la campanada.