El Frigoríficos sigue el guion de Quique

«En condiciones de competir y de hacerlo bien». Así asegura el técnico del Frigoríficos del Morrazo, Quique Domínguez, que llegará su equipo al duelo del próximo domingo en O Gatañal ante el Ademar León, en el estreno de la temporada en la Liga Asobal para los cangueses. El entrenador pontevedrés afirma que «no nos hemos salido mucho del guion previsto para la pretemporada» y se muestra satisfecho con el trabajo y con la evolución de los suyos durante estas semanas de preparación.

«¿Que si nos hacía falta una semana más? Si queremos enfadar a los jugadores sí», bromea, antes de añadir que «seis semanas han sido suficientes para una preparación intensa en muchos aspectos, con muchas sesiones físicas y tácticas, de coaching, de team building, de vídeo. Acabamos con cuatro victorias y cuatro derrotas, sabiendo que los resultados son lo de menos». Lo positivo es que para el que fuera técnico de Academia Octavio y Teucro, entre otros, es que «hemos ido dando pasos hacia donde queríamos y aún nos queda esta semana para preparar el partido contra el Ademar».

Evolución entre los dos partidos ante el Cisne

De hecho, la final de la Supercopa Galicia ante el Cisne fue «un reflejo de esto», según Domínguez, que aclara que «si ves el partido que jugamos hace un mes ante ellos y el del domingo, se nota un equipo más construido, con las ideas claras, con jugadores entendiendo qué es lo que queremos de ellos». Ese último choque amistoso dejó para él «muchas buenas notas» pero también la certeza de que hay aspectos que seguir trabajando. Nada extraordinario para un técnico que subraya que «un equipo siempre se está construyendo, y más uno con tantos cambios».

Ivan Panjan, de espaldas, en el duelo de Supercopa Galicia. / Iñaki Abella

Más allá del mayor o menor grado de acoplamiento demostrado por el Cangas, el encuentro dejó la certeza de la existencia de buenos mimbres para trabajar, y de una variedad de recursos que ahora deberán ser puestos en valor. Brilló el noruego Valderhaug, especialmente en acciones ofensivas, pero también dejó detalles muy interesantes el húngaro Marcell Ludman o Rivero en el aspecto defensivo. La alternancia de hombres en la zona central de la defensa –Quintas, Castro, el propio Ludman y Pereiro– fue otro de los puntos a destacar, además del estreno con la camiseta canguesa del meta Ivan Panjan.

Del croata apuntó Quique Domínguez que «su nivel de integración en apenas unos días es extraordinario. Sabe dónde ha venido, tiene muchas ganas, ya suelta frases en español que te dejan boquiabierto...». Pero también apuesta por tener un poco de paciencia «porque está recién aterrizado y hay que darle tiempo para encontrar su mejor forma y entender nuestra defensa». Panjan disputó el primer tiempo, dejando el segundo a un Javi Fernández que también cumplió con su trabajo.

La otra buena noticia es la recuperación de los jugadores que arrastraron molestias a lo largo de la temporada, como es el caso de Arnau Fernández, Quintas, Samu Pereiro o Ángel Rivero. Todos ellos disfrutaron de minutos en Vilagarcía, al igual que un Iago Iglesias que fue el jugador de campo del Automanía Luceros escogido por Domínguez para disputar el último duelo de pretemporada.

El club insta a retirar los carnés con antelación

El Club Balonmán Cangas ha instado a sus socios y a aquellas personas interesadas en serlo a proceder a la retirada de sus respectivos carnés con antelación, para evitar las colas de última hora en los momentos previos del primer partido de Liga Asobal de esta temporada, el domingo a partir de las 18 horas en el pabellón de O Gatañal.Para facilitar la labor, las oficinas que el club tiene en el centro del municipio abrirán hoy, mañana y el viernes por la mañana y por la tarde en el horario habitual. Pero además lo harán de forma extraordinaria tanto el sábado como el domingo, en ambos casos por la mañana.

Ya el mismo domingo por la tarde, la idea es que la taquilla pueda abrirse a las 16 horas para que el público pueda ir retirando escalonadamente sus entradas.Desde el Cangas se aclara que el mismo día del partido en el pabellón no se entregarán carnés. Quienes quieran hacerse socios recibirán un justificante para acceder ese día al encuentro y con posterioridad deberán retirar el carné en las oficinas del club.