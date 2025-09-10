La Escola Futsal Morrazo abre la inscripción en sus equipos

La Escola Futsal Morrazo ha abierto el plazo de inscripción para sus equipos en las diferentes categorías, desde la biberón (nacidos en 2020 y 2021), que es gratuita. La búsqueda se centra especialmente en prebenjamines y benjamines, pero también en féminas, ya que la idea es montar equipos desde biberón hasta juveniles así como en el senior.

Los interesados pueden dirigirse por whatsapp al número 607453944. El club tiene un programa de becas para familias.