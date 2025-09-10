Fútbol sala
La Escola Futsal Morrazo abre la inscripción en sus equipos
Benjamines y féminas, los más demandados
REDACCIÓN
Moaña
La Escola Futsal Morrazo ha abierto el plazo de inscripción para sus equipos en las diferentes categorías, desde la biberón (nacidos en 2020 y 2021), que es gratuita. La búsqueda se centra especialmente en prebenjamines y benjamines, pero también en féminas, ya que la idea es montar equipos desde biberón hasta juveniles así como en el senior.
Los interesados pueden dirigirse por whatsapp al número 607453944. El club tiene un programa de becas para familias.
