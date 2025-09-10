Atletismo
Arranca la escuela del Atletismo Morrazo
Se dirige a niños desde los 4 años que se repartirán por grupos de edad
REDACCIÓN
El Club Atletismo Morrazo ha puesto en marcha su escuela de atletismo de cara a la temporada 2025-2026. La entidad comenzó ayer los entrenamientos, que se distribuirán en dos grupos. El de niños de 4 a 9 años trabajará los martes y jueves de 18.30 a 19.30 horas, mientras que el de los mayores de 10 años lo hará tres días a la semana, concretamente lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21 horas.
La metodología utilizada parte de los juegos participativos, además de la coordinación y las habilidades. A partir de ahí y con el paso del tiempo se va situando a los niños en la disciplina que mejor se adapte a sus cualidades. Las inscripciones son desde los cuatro años a través del programa Xogade. Los entrenadores a cargo de los grupos son monitores y entrenadores nacionales avalados por la Real Federación Española de Atletismo. Para más información, se puede contactar con el teléfono 600 414848 o el correo a atletismo.morrazo@gmail.com.
