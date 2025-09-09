Tres puntos de prestigio e ilusión

«Toda la pretemporada ya ha valido la pena si hemos ganado este primer partido». Con esta frase, no exenta de sentido del humor, valoró el técnico del Alondras, Rafa Villaverde, el triunfo de los suyos ante el Racing Villalbés por 0-2, un resultado que le permite comenzar con buen pie, pero también respaldar la idea de juego que pretende imponer el preparador moañés, y que pasa por la posesión del esférico y el fútbol ofensivo.

«Nos costó al principio ante un equipo que vive del error del contrario y que rompe el ritmo de juego. Lo que no queríamos era estar por debajo en el marcador», apunta el técnico, que admite asimismo que «cometimos un par de errores que les dieron a ellos otras tantas ocasiones, no estuvimos acertados en la presión...». Luego el Alondras supo adaptarse al ecosistema y poco a poco impuso su idea futbolística. «A partir del minuto 20-25 tuvimos el control del balón y fuimos bastante superiores. De hecho, a poco que estuviésemos acertados, el marcador habría sido más amplio», señala, antes de subrayar que «estoy muy contento con el juego, la actitud y todo lo demás».

Un triunfo de estilo

Es más, el triunfo tiene doble valor por haberlo podido hacer con sus armas, demostrando el acoplamiento del equipo al estilo de Villaverde. «Nuestra idea es tener mucho balón, porque además es lo que mejor se adapta a las características de nuestros jugadores. Así estamos en nuestro hábitat y rendimos mejor que en otros contextos de partido», manifiesta. Así se aplicó en A Magdalena, «acumulando muchas llegadas por fuera. No era una salida fácil, pero es cierto que ese campo se adaptaba bien a nuestro estilo de juego».

Especialmente destacable fue el trabajo de los jugadores más ofensivos. Sin un referente claro y con mucha movilidad en sus componentes, los atacantes alondristas fueron un dolor de cabeza para el conjunto local. Yelco, Luismi, Lucas Camba y Martín Rafael ofrecieron mucha variedad intercambiando sus posiciones. «Arriba somos muy versátiles, tenemos mucha movilidad y cualquiera puede anotar. Es lo que buscamos», sentencia el preparador moañés.

"Víctor nos da mucha profundidad"

El choque sirvió también para asistir al debut como titular –el año pasado ya había disputado algún minuto pero entrando desde el banquillo– del canterano Víctor, lateral derecho ante las ausencias por lesión de Diego y Guille. «Es un jugador que tiene bastante repercusión en el equipo porque nos da mucha profundidad en banda derecha, y a poco que siga escuchando acabará siendo un jugador importante», sentencia.

Ayer el equipo cangués disfrutó de una merecida jornada de descanso pero a partir de hoy pensará ya en su próxima cita, el sábado a las 18 horas ante el Noia, otra de las escuadras que la temporada pasada disputó la promoción de ascenso a Segunda RFEF. «Han perdido alguna pieza importante, pero siguen siendo un equipo duro», reconoce Villaverde, que apunta al campo de O Morrazo como otro hándicap para los suyos.

Once temporadas sin conseguir un triunfo en Vilalba

La victoria del domingo ha supuesto para el Alondras romper una negativa racha de más de una década sin poder llevarse los tres puntos de A Magdalena. Y es que el terreno de juego del Racing Villalbés ha sido de todo menos propicio para las huestes rojiblancas, que en las últimas 11 temporadas únicamente han sido capaces de rascar dos empates. En los otros seis enfrentamientos, otras tantas derrotas.La campaña pasada los lucenses se impusieron por la mínima (1-0), un resultado que también se dio en la temporada 21-22, en la 18-19 y en la 16-17.

Anteriormente, en la temporada 2017-2018 el Racing Villalbés endosó un 3-0 a los alondristas, que también cayeron en la 2014-2015 con un contundente 4-2. En cuanto a las igualadas, una se produjo en la temporada 2022-2023 (1-1) y la otra en la 2015-2016 (0-0). En la temporada 23-24 no hubo enfrentamiento al estar los lucenses en Segunda RFEF. Tampoco hubo duelos en las campañas 19-20 y 20-21.