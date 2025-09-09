Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol siete

Reunión el lunes para organizar el Keniata moañés

REDACCIÓN

Moaña

El salón de plenos del Concello de Moaña acoge el próximo lunes, a partir de las 20.30 horas, la reunión previa para la organización de la próxima edición de la Liga Keniata de Moaña, denominada la pasada campaña Liga Gallaecia. Se ruega a los equipos interesados que acudan a la cita para comenzar a sentar las bases del histórico campeonato.

