Fútbol siete
Reunión el lunes para organizar el Keniata moañés
REDACCIÓN
Moaña
El salón de plenos del Concello de Moaña acoge el próximo lunes, a partir de las 20.30 horas, la reunión previa para la organización de la próxima edición de la Liga Keniata de Moaña, denominada la pasada campaña Liga Gallaecia. Se ruega a los equipos interesados que acudan a la cita para comenzar a sentar las bases del histórico campeonato.
