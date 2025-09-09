Reunión el lunes para organizar el Keniata moañés

El salón de plenos del Concello de Moaña acoge el próximo lunes, a partir de las 20.30 horas, la reunión previa para la organización de la próxima edición de la Liga Keniata de Moaña, denominada la pasada campaña Liga Gallaecia. Se ruega a los equipos interesados que acudan a la cita para comenzar a sentar las bases del histórico campeonato.