Fútbol | Primera Galicia
El Domaio se estrena con pinchazo en casa
El Juvenil se adelantó con dos tantos antes del descanso | Fran Palmás recortó en la recta final
REDACCIÓN
Moaña
El Domaio comenzó la temporada cayendo en casa ante el Juvenil de Ponteareas, conjunto recién descendido desde la Preferente Sur que parte con el objetivo de pelear por las primeras posiciones de la categoría.
El duelo estuvo marcado por lo sucedido en la recta final de la primera parte. Los visitantes anotaron dos goles en apenas cuatro minutos por medio de Xacobe y Gorka, dejando muy tocados a los locales, que se fueron al descanso con la complicada misión de remontar.
El cuadro moañés apuró sus opciones en la recta final, cuando Fran Palmás recortó distancias, con siete minutos por delante. Pero el Domaio ya no sería capaz de ver puerta de nuevo y el choque acabó 1-2.
