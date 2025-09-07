El Moaña recibe al Tyde y el Beluso va a Portonovo

El Club Deportivo Moaña recibirá al Tyde y la Cultural Deportiva Beluso visitará al Portonovo en el arranque de temporada en la Preferente Galicia Sur. El cuadro moañés, que este año estará entrenado por Fran Rosales, se medirá al cuadro tudense a partir de las 18 horas, estrenando, de este modo, su nuevo proyecto.

Rosales ha llamado a los 24 jugadores que integran la plantilla para decidir en el campo los 20 que entrarán en la convocatoria definitiva. Así, acudirán los porteros Rulo y Guille; los defensas Chisco, Samu, Comesaña, Juan, Dapiga, Jesús, Andrés, Adrián Costa y Aarón; los mediocampistas Javi Domingo, Villar, Marcos Torres, Adri, Hugo Álvarez, Lucas, Marchena, Emmanuel y Pibis; y los delanteros Mauro, Curri, Breixo y David Fraga.

El duelo servirá, asimismo, para rendir dos homenajes. El primero de ellos será a los socios Nando Flis y Carlos Chapela, históricos de la entidad que preside Estela Santomé, y que serán los encargados de realizar el saque de honor. Además, Moaña y Tyde harán el pasillo al equipo infantil A de los locales, que logró el ascenso a Liga Gallega la pasada temporada.

La Cultural Deportiva Beluso, por su parte, estrenará su nuevo proyecto esta tarde, a partir de las 17.30 horas, en el campo de Baltar. Juan Amoedo sustituye a Rafa Villaverde en los banquillos con una plantilla que ha mantenido la columna vertebral de la pasada campaña con la salvedad de Rocha. El técnico no ha incluido en la lista a Christian Fernández, Moledo, Barre y Pedro Portela, por lo que los 18 elegidos son los porteros Íker y Josepa; los defensas Ivi, Lope, Vivi, Freire, David Parada y Mauro; los centrocampistas Santi, Álex Fernández, Bruno y Raúl Ortube; y los atacantes Raúl Paredes, Pastoriza, Arroyo, Millán, Abraham y Jardí.

Enfrente estará un Portonovo que sí que ha realizado bastantes fichajes con el objetivo de reforzar al equipo para moverse en las zonas más cómodas de la tabla.