El Frigoríficos afronta su último ensayo antes de la Liga

El Frigoríficos del Morrazo afronta esta tarde (17 horas, pabellón de Fontecarmoa, en Vilagarcía de Arousa) su último ensayo antes del arranque de la Liga Asobal el próximo domingo en O Gatañal con el Ademar León como rival. La cita de hoy pondrá en juego el título de la Supercopa Galicia de Balonmano ante un Cisne Colegio Los Sauces al que ya se enfrentó en el inicio de la pretemporada en el Torneo Interpontes, duelo que finalizó con triunfo cangués.

Con los dos equipos mucho más afinados el encuentro de esta tarde permitirá a Quique Domínguez ir puliendo los últimos detalles de cara al inminente comienzo de la competición, con los focos situados, eso sí, en el croata Ivan Panjan. El meta, último fichaje del Cangas, tendrá la oportunidad de debutar tres días después de haberse incorporado a los entrenamientos del equipo tras su incorporación desde las filas del Nancy Métropole de la Segunda División Francesa. Con apenas un par de sesiones a sus espaldas, Panjan disfrutará de minutos para ir acelerando el proceso de adaptación y conocimiento de sus nuevos compañeros.

Además de Panjan, el preparador pontevedrés ha convocado al portero Javi Fernández; a los extremos Arnau Fernández, Arón Díaz, D’Antino y Gallardo; los laterales Ludman, Valderhaug, Samu Pereiro, Gayo y Rivero; los centrales Iago Iglesias y Manu Pérez; y los pivotes Pablo Castro, Javi García y Quintas. Se queda fuera de la lista el portero Mateo Pallas, además de Santi López, que continúa en Francia con permiso del club por cuestiones académicas.

Avanzar en el acoplamiento del equipo

Más allá del título en juego, lo realmente importante para los cangueses es seguir avanzando en su puesta a punto física, pero, sobre todo, en la preparación táctica, con Domínguez intentando implantar su particular filosofía balonmanística y su idea de juego, que pasa por aspectos como el dinamismo defensivo para formar un bloque fuerte y solidario, así como el juego colectivo en ataque.

Enfrente estará el Cisne de un cangués como Marcos Otero, «Quiños», que este año se ha reforzado con jugadores con cierto peso como Linhares, el luso Joao Ferreira y el balcánico Ribic, además de la apuesta por los jóvenes Yago y Álex López.