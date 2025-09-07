Fútbol | 1ª Galicia
El Domaio se estrena en casa ante el Juvenil
REDACCIÓN
Moaña
Con el objetivo de no pasar apuros, el Domaio comienza hoy la temporada con el partido que lo enfrentará a partir de las 17.30 horas en el campo de A Granxa al Juvenil de Ponteareas. La escuadra que dirige Miguel del Ojo quiere hacerse fuerte en su feudo para amarrar en él el mayor número posible de puntos y sentar las bases de una buena temporada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Propietarios ya exigen el abono de un año por adelantado para alquilar una vivienda en Vigo
- Una canaria tras los pasos de Iago Aspas y los «Mozos de Arousa»
- Sentencia pionera de un juzgado pontevedrés que ordena a la Xunta indemnizar a un docente interino cesado
- La peliaguda excarcelación del homicida de Lavadores
- Faurecia pagará más de 6 millones a la plantilla de Madera Fiber por el cierre