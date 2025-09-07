El Domaio se estrena en casa ante el Juvenil

Con el objetivo de no pasar apuros, el Domaio comienza hoy la temporada con el partido que lo enfrentará a partir de las 17.30 horas en el campo de A Granxa al Juvenil de Ponteareas. La escuadra que dirige Miguel del Ojo quiere hacerse fuerte en su feudo para amarrar en él el mayor número posible de puntos y sentar las bases de una buena temporada.