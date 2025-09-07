Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 1ª Galicia

El Domaio se estrena en casa ante el Juvenil

REDACCIÓN

Moaña

Con el objetivo de no pasar apuros, el Domaio comienza hoy la temporada con el partido que lo enfrentará a partir de las 17.30 horas en el campo de A Granxa al Juvenil de Ponteareas. La escuadra que dirige Miguel del Ojo quiere hacerse fuerte en su feudo para amarrar en él el mayor número posible de puntos y sentar las bases de una buena temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents