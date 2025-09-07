El Alondras examina su proyecto en Vilalba

El Alondras examinará su nuevo proyecto en el encuentro que este mediodía (12 horas, campo de A Magdalena) disputa ante el Racing Villalbés en el arranque de la temporada en la Tercera RFEF. La escuadra que dirige Rafa Villaverde tendrá una buena piedra de toque en el subcampeón de Liga de la pasada campaña, un equipo que si bien ha sufrido alguna baja de consideración, ha demostrado históricamente una notable fortaleza como local.

La primera lista del técnico moañés no contará con el lesionado de larga duración Salgueiro, además de los también lesionados Diego y Guille. El cambio de normativa de este año permite convocar a 20 futbolistas, pero Villaverde únicamente sumará a los 18 disponibles al central juvenil Breixo, que ya realizó la pretemporada con los mayores. El resto de jugadores son los porteros Brais y Pedro; los defensas Víctor, Abel, Kopa, Aitor Aspas y Guime; los centrocampistas Ube, Adri Hernández, Camba, Rocha y Adrián Cruz; y los atacantes Manufre, Yelco, Íker, Luismi, Javi Pereira y Martín Rafael.

Tras una buena pretemporada en la que solo cedió en dos partidos y por la mínima ante equipos de la entidad de Arosa y Coruxo, la escuadra canguesa quiere comenzar con buen pie una campaña en la que desea confirmar las buenas sensaciones de la pasada y consolidar su apuesta por la cantera.