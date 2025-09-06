Entre la permanencia y un césped nuevo

El Alondras levantó el telón oficial a la temporada con la presentación de todos sus 16 equipos ante su afición y un doble objetivo en el aspecto deportivo e institucional: por una parte, una permanencia cómoda en la Tercera RFEF y por otra, y no menos importante, hacer realidad la renovación del césped del campo de O Morrazo. Ese fue el mensaje que caló entre los presentes, y que tuvo al capitán alondrista, Abel Martínez en su portavoz. Con la misma elegancia y contundencia que muestra sobre los terrenos de juego se destapó con el micrófono, agradeciendo primero a los concellos de Moaña y Bueu por la cesión de sus instalaciones «porque en esta el equipo no puede entrenar una semana seguida, y mucho menos los niños de 6, 7, 8 o 9 años».

En medio de la ovación de los cerca de tres centenares de aficionados que poblaron las gradas del campo rojiblanco, Abel quiso hacer «un llamamiento, porque el año pasado se nos prometió que a principios de temporada estrenaríamos el campo nuevo», y justificó sus palabras en que «no solo represento al primer equipo sino que todos lo hacemos con los chavales y este campo no es saludable».

Jugadores de la cantera alondrista. / Gonzalo Núñez

Con Xisela Aranda (Diputación) y Daniel Benavides (Xunta) un tanto ajenos al conflicto, el concejal de Deportes cangués, Eugenio González, tuvo que lidiar con una grada más rebelde, y recordó que «el campo se hizo con un concejal socialista y se cambiará con otro», reconociendo que «va con retraso, pero se hará». La alcaldesa, Araceli Gestido, fue conciliadora y dio las gracias «por la paciencia, porque a pesar de nuestra voluntad esto no ha sido rápido». Insistió en que el cambio de césped «se va a hacer» y felicitó a los presentes, haciendo gala de sentido del humor, «porque sois un equipo en todos los ámbitos, incluso para gritarnos a nosotros».

Rafa Villaverde durante su discurso. | Gonzalo Núñez

Rafa Outeiral, presidente de la entidad, acabó por templar los ánimos repasando la apuesta por el fútbol femenino, por la cantera e instando a que el objetivo sea la permanencia «cuanto antes, y a partir de ahí empezaremos a soñar». Sobre el campo apuntó que «yo que vengo de la empresa privada se me cae el alma a los pies con los plazos de la administración, pero seguiremos luchando para cumplir ese objetivo, para que sea posible».

10 novedades en una plantilla de 21

En cuanto al apartado deportivo, las novedades en el equipo son numerosas, comenzando con el banquillo, donde se sentará Rafa Villaverde tras haber rozado el ascenso con el Beluso. La plantilla está formada por 21 futbolistas, de los que 10 se incorporan este año. Eso sí, la mayoría de ellos no son desconocidos, comenzando por los tres juveniles que pasan a sénior (Adri Hernández, Víctor e Íker). También hay cuatro canteranos que regresan como el extremo Javi Pereira, el lateral Guime, el centrocampista Rocha y el veterano Adrián Cruz. Luismi también pisará terreno conocido. Solo dos futbolistas no habían vestido anteriormente la elástica alondrista, el portero Pedro Ares y el delantero Martín Rafael. Con estos mimbres, y tal y como apuntó el presidente de la entidad, Rafa Outeiral, la meta es la salvación, «y una vez conseguida ya se podrán marcar otros objetivos más ambiciosos».

La cita sirvió también para hacer entrega de los Premios Sardiñón, que reconocen a los más destacados de la pasada temporada en diferentes aspectos. Como mejor jugador se lo llevó Pablo Goitia, joven atacante que fichó por el Alavés B para dar el salto a la Segunda RFEF. El de mejor entrenador recayó en Jaime Herbello, que ascendió con el cadete B, mientras que Antonio Iglesias Camaño fue el mejor aficionado y la Clínica CIVI la mejor empresa colaboradora.