Tirán y Samertolaméu se quedan lejos del corte en la Clasificatoria

La Sociedad Deportiva Tirán y la Sociedad Deportiva Samertolaméu se quedaron muy lejos del corte en la Clasificatoria Masculina para la Bandera de La Concha, que se disputó ayer en aguas de la bahía de San Sebastián, y que dejó sin representación gallega a las regatas de los dos próximos fines de semana. Los de David Costa finalizaron su andadura en la decimosexta plaza, con un tiempo de 22:32.48, mientras que los discípulos de Alberto Hermo lo hicieron en la decimonovena y antepenúltima plaza, parando el cronómetro en 22:54.38.

Ambas se quedaron a más de un minuto de la séptima plaza de Lekittarra, que con 21.:29.46 se llevó el último billete para la prueba reina del remo nacional en banco fijo. El triunfo en la Clasificatoria correspondió a Urdaibai, que hizo 21:01.40. Por detrás de ella se situaron Orio a algo menos de 10 segundos y Ziérbena a 12.54. Los otros pases fueron para Hondarribia, Getaria y San Juan. No hubo pues, sorpresas en los elegidos.

Ares fue la mejor de las tripulaciones gallegas con un décimo puesto, mientras que Chapela se situó en el undécimo. Cabo, por su parte, cerró la regata en el vigésimo y penúltimo puesto.