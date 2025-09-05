Tania Castiñeira, cuarta en el Gran Premio de Muju, en Corea

La taekwondista Tania Castiñeira alcanzó la cuarta plaza en el World Grand Prix de Muju, en Corea del Sur, disputado el pasado fin de semana. La deportista moañesa partió como número 3 del ranking en este torneo, y lo comenzó imponiéndose a la representante de Polonia, Alexandra Kowalczuk en el combate de octavos de final. Posteriormente eliminaría a la australiana Reba Stewart en los cuartos, demostrando en ambos enfrentamientos un gran dominio de la distancia.

En semifinales Castiñeira se encontró delante a la local Da Bi Song, cayendo ante ella y quedando abocada a la lucha por la medalla de bronce, novedad en este campeonato ya que por lo general no se disputa y se otorgan dos metales a los perdedores de las semifinales. Castiñeira se midió a la británica Lawren Williams y a pesar de completar una buena actuación no pudo lograr la victoria. Finalmente, la moañesa acabó cuarta de un total de 28 participantes en su categoría.

La moañesa reinicia con buen pie la actividad tras el parón estival con el Mundial Absoluto de octubre como gran objetivo de la temporada.