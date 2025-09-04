Tirán y Bueu se quedan fuera en la Clasificatoria

No pudo ser. La Sociedad Deportiva Tirán y Bueu-Cesantes se quedaron fuera de la Bandera de La Concha tras una Clasificatoria que puso de manifiesto el dominio de las tripulaciones locales. Orio se llevó el triunfo por delante de Tolosaldea, mientras que el resto de las plazas correspondieron a Donostiarra, Hibaika, Zarautz, Hondarribia y Astillero.

Las moañesas cerraron su presencia con un tiempo de 12 minutos, 31 segundos y 70 centésimas, a 49 segundos y 10 centésimas de las ganadoras. Las buenenses hicieron 13 minutos y 19 segundos, a 1:38.40 de Orio. Chapela fue la mejor de las gallegas, con 12:15.64, a algo más de 11 segundos del corte, marcado por Astillero.