REMO | Bandera de La Concha
Tirán y Bueu se quedan fuera en la Clasificatoria
Las moañesas fueron decimosegundas y las buenenses, con Cesantes, decimonovenas
O Morrazo
No pudo ser. La Sociedad Deportiva Tirán y Bueu-Cesantes se quedaron fuera de la Bandera de La Concha tras una Clasificatoria que puso de manifiesto el dominio de las tripulaciones locales. Orio se llevó el triunfo por delante de Tolosaldea, mientras que el resto de las plazas correspondieron a Donostiarra, Hibaika, Zarautz, Hondarribia y Astillero.
Las moañesas cerraron su presencia con un tiempo de 12 minutos, 31 segundos y 70 centésimas, a 49 segundos y 10 centésimas de las ganadoras. Las buenenses hicieron 13 minutos y 19 segundos, a 1:38.40 de Orio. Chapela fue la mejor de las gallegas, con 12:15.64, a algo más de 11 segundos del corte, marcado por Astillero.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- El Celta rechazó una oferta multimillonaria por Óscar Marcos
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética