El Frigoríficos completa su portería con el fichaje del croata Ivan Panjan

El Frigoríficos del Morrazo ha cerrado la contratación del portero croata Ivan Panjan, que procede del Grand Nancy Métropole de la Segunda División Francesa (la denominada Proligue)y que firma por una temporada con opción a otra. Panjan, de 26 años de edad (nació el 22 de diciembre de 1998) llega a Cangas para reemplazar a Haris Suljevic, que abandonó la disciplina canguesa hace algo menos de dos semanas para incorporarse a las filas del RK Zagreb, previo pago de su cláusula de rescisión. De este modo, Quique Domínguez tiene su plantilla completa a diez días del debut en la Liga Asobal 2025-2026, el domingo 13 en el pabellón de O Gatañal ante el Ademar León.

“El fichaje de Ivan es muy importante para nosotros. Nos sorprendió desde el momento en que empezamos a seguirlo, y la situación de su anterior club nos permitió presentarle una oferta que aceptó de inmediato”, señala el director deportivo del Balonmán Cangas, Óscar Fernández. “Está muy ilusionado con esta etapa en O Gatañal”, añade.

Cinco años de experiencia en la Liga francesa

El ya nuevo jugador de la escuadra morracense se formó en las filas del Sisak de su ciudad natal, desde donde pasó al RK Zagreb (donde llegó a debutar en Champions League) y posteriormente al Sesvete. Fue en la temporada 2020-2021 cuando dio el salto a Francia para sumarse a las filas del Sarrebourg Moselle, en donde permaneció dos campañas. Más tarde estuvo otras dos en el Saran Loiret y el último año jugó en el Nancy, con el que acabó el campeonato regular en la séptima plaza, realizando un total de 196 intervenciones con una efectividad del 27,49 por ciento. Sus números fueron mejores en los años anteriores, con un 31,05 y un 32,43 por ciento de paradas en Sarrebourg y un 29,85 por ciento en Saran Loiret.

Panjan, de 1,92 metros de estatura y 88 kilos de peso, ha sido internacional con todas las categorías inferiores de Croacia y subcampeón del mundo júnior con la selección de su país en 2019, en el campeonato disputado en Pontevedra y Vigo. Aunque estuvo a la sombra del titular Ivan Eres durante ese torneo, se ganó su cuota de protagonismo en la gran final, en la que completó un buen encuentro que, no obstante, no fue suficiente para alcanzar el oro. En ese equipo compartió vestuario con Josip Sarac (Tatabanya), Filip Vistorop (Wetzlar) y con el flamante fichaje del Veszprem de Rodrigo Corrales, el lateral derecho Ivan Martinovic.

Descenso administrativo del Nancy

El fichaje del meta croata al Frigoríficos ha sido una oportunidad de mercado debido a los problemas económicos que ha atravesado en los últimos meses el Nancy, y que le han supuesto quedarse fuera de la Proligue francesa. Eso supuso que la práctica totalidad de su plantilla haya quedado libre para negociar su futuro con otros clubes. Y ahí ha sabido echar sus redes el Cangas, al igual que lo ha hecho algún otro conjunto de la Liga Asobal como el Nava, que fichó hace unos días al extremo zurdo Tahu Lufuanitu. Su perfil encaja como un guante en lo que buscaba el club que preside Alberto González, “un jugador con experiencia internacional y en el momento perfecto de su carrera para ser uno de los nombres propios de esta temporada”.

El club espera que Panjan llegue en las próximas horas a Cangas y se incorpore ya al trabajo con el resto de sus nuevos compañeros a las órdenes de Quique Domínguez. Con el croata el Frigoríficos cierra el capítulo de incorporaciones y su plantilla para afrontar esta temporada. El equipo queda formado por los porteros Panjan, Javi Fernández y Mateo Pallas; los centrales Santi López y Manu Pérez; los laterales Samu Pereiro, Ludman, Valderhaug, Gayo y Rivero; los pivotes Javi García, Quintas y Pablo Castro; y los extremos Gallardo, D’Antino, Arón y Arnau Fernández. A ellos hay que sumar los jugadores del Automanía Luceros Iago Iglesias, Denís Estévez, Juan Rodríguez y Martín Fuentes, que entrenan habitualmente con el primer equipo y están bajo el radar del técnico pontevedrés.