Fallece Chiquito, autor del gol que le dio al Beluso la Copa de Juveniles

El mundo del fútbol despidió ayer a José Ramón Patiño González, más conocido como «Chiqui», que fue el autor del que quizás ha sido el gol más importante de la historia de la Cultural Deportiva Beluso, el que permitió a los celestes hacerse con el título provincial de Copa Juvenil en el año 1978. Chiqui falleció el lunes a los 64 años de edad, dejando consternados a familiares, amigos y excompañeros de batallas futbolísticas. Ayer se desarrollaron las exequias, con el funeral en el tanatorio municipal y su posterior incineración en un acto celebrado en la intimidad familiar.

Chiqui fue uno de los integrantes del equipo juvenil del Beluso que en el año 1978 sorprendió a propios y extraños alcanzando el título copero. Lo hizo en una final ante el Juventud de Cambados disputada en el campo de Marcón que se resolvió con un solitario gol, el anotado por el fallecido.

El pasado mes de enero el grueso de integrantes de ese equipo, incluyendo al cuerpo técnico, se reunió en Aldán en una comida de confraternización que sirvió para rememorar la gesta.