Diego y Guille se pierden el debut

El Alondras encara ya el inicio de la competición liguera –el próximo domingo ante el Racing Villalbés a domicilio– después de una intensa pretemporada en la que Rafa Villaverde ha ido conjuntando al equipo y perfilando su idea de juego. Lo hará con dos bajas seguras, las de Diego y Guille, que aún no se han recuperado de sus respectivas lesiones. El primero de ellos sufre un esguince de rodilla y el segundo una microrrotura fibrilar, lo que deja al técnico rojiblanco con Víctor como única alternativa para el lateral derecho. El futbolista recién salido de juveniles se perfila como titular en Vilalba.

«Ha hecho una muy buena pretemporada, estoy muy contento con su rendimiento», señala Villaverde. No solo de él, sino del resto de una plantilla que considera compensada y que le permitirá desplegar diferentes alternativas sobre el terreno de juego. «Estamos buscando nuestra identidad, que va a ser la de un equipo agresivo, protagonista de los partidos, con balón», explica.

Cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas

El verano se ha cerrado con ocho encuentros amistosos y un balance de cuatro triunfos, dos empates y otras tantas derrotas. El fin de semana los alondristas vencieron 2-3 al Celta de División de Honor de Juveniles con tantos de Camba, Yelco y Manufre. Anteriormente lo hicieron ante Bueu (1-2), Portonovo (2-3) y Marín (0-2). Las igualadas se produjeron frente a San Adrián (1-1) y Matamá (1-1), y las derrotas fueron ambas por la mínima ante el Arosa en Copa y frente al Coruxo.

Con todo, la pretemporada ha servido para ir acoplando a las diez novedades que presenta el equipo cangués, incluyendo entre ellas a los tres jugadores que suben desde los juveniles (Adri Hernández, Víctor e Íker). Pero también para ir testando las posibilidades de otros futbolistas que aún están en edad juvenil y a los que Villaverde podría recurrir en caso de que fuese necesario. Los nombres más evidentes han sido los del mediocentro Breixo –que también se ha desempeñado como central izquierdo– y del central César.

El técnico moañés asume que el duelo de inicio de temporada ante el Racing Villalbés será «difícil», como corresponde al subcampeón de la pasada temporada. «Han perdido un par de piezas importantes pero continúan siendo un gran equipo. Nuestra idea es ir y tratar de competirles de tú a tú», subraya. Las salidas de Cañi o Édgar, entre otros, son notables, aunque también se han reforzado con hombres como Herrero o Pablo Trigo, además de mantener a buena parte del bloque de la pasada campaña. Además, los lucenses suelen mostrarse muy sólidos en los partidos que disputan en su feudo de A Magdalena.