El Frigoríficos acelera por un portero

El Frigoríficos del Morrazo ultima la contratación de un portero para reemplazar al montenegrino Haris Suljevic, fichado por el RK Zagreb de Champions League previo pago de su cláusula de rescisión. Después de una intensa búsqueda en el mercado europeo y de haber analizado diferentes perfiles, el club cangués ha presentado una propuesta en firme por un jugador del que no ha trascendido su nombre. La idea es que, si acepta la oferta, pueda llegar esta misma semana a Cangas e incluso debutar con la elástica morracense el fin de semana en la final de la Supercopa Galicia.

Si es así Quique Domínguez dispondría de algo más de una semana para trabajar con este nuevo portero antes del inicio de la competición en la Liga Asobal, el domingo 13 en el pabellón de O Gatañal ante el Ademar León. El técnico pontevedrés reconoce que la salida de Suljevic ha supuesto «un inconveniente muy grande» en la preparación del equipo. A pesar de que el trabajo táctico pueda ser inferior en comparación con jugadores que ocupen otras demarcaciones, Domínguez subraya que «el día a día es fundamental, más aún en un puesto de tanta responsabilidad que necesita tiempo para conocer a los compañeros, la competición, etcétera». Asume que «la salida fue inesperada porque Suljevic llevaba ya cuatro semanas con nosotros y ya estaba muy avanzado su proceso de aclimatación. Ahora nos tocará comenzar de cero de nuevo este proceso».

Una pretemporada satisfactoria

Más allá del varapalo que supuso la marcha de Suljevic y de la baja durante la pretemporada ya asumida de Santi López, Domínguez se muestra muy satisfecho del verano. «He trabajado muy cómodo, a gusto, y en pretemporada es lo de siempre. Hay diferentes velocidades, momentos en los que parece que la cosa va y otros en los que parece que se ralentiza. Es un tiempo de mucha irregularidad, que también se ha reflejado en los amistosos, con muchos altibajos», manifiesta.

Eso sí, lo que está fuera de toda duda es la actitud y el trabajo de la plantilla. «Tenemos una predisposición muy buena. Luego es lo normal, hay jugadores que parece que tienen una adaptación mejor y otros que van a necesitar más tiempo y paciencia. A veces también está de por medio el idioma o cuestiones de carácter, con gente que puede ser más tímida que otra», reflexiona el entrenador del Balonmán Cangas.

"Podremos manejar registros diferentes"

Valora Domínguez las posibilidades que le ofrece un equipo compensado en todas sus líneas. «Veo a un equipo flexible y a una plantilla con muchas posibilidades, lo que nos permitirá manejar registros diferentes», señala. Eso sí, matiza que «cuando estemos todos, porque hemos tenido unas cuantas bajas. Es lo habitual en estas fechas, pero también es un inconveniente», añade. De hecho ahora mismo hay hasta cuatro jugadores en el dique seco, cuya presencia es dudosa en la final de la Supercopa Galicia ante el Cisne. Son Quintas, con una elongación en los isquiotibiales; Arnau Fernández, con molestias lumbares; Samu Pereira, con molestias en los adductores; y Ángel Rivero, que sufrió un fuerte golpe en un dedo de su mano izquierda.

Las ausencias de algunos jugadores del primer equipo, pero también la apuesta de Domínguez por la cantera, han permitido que hombres como Denís, Iago Iglesias, Martín Fuentes o Juan Rodríguez hayan disfrutado de muchos minutos en los encuentros de preparación. «Van a estar integrados seguro en la dinámica del primer equipo, porque estoy muy contento por su trabajo en los entrenamientos y su rendimiento en los partidos», desvela el técnico del Cangas, que tampoco descarta su presencia en las convocatorias a lo largo de la temporada. «Mi intención es utilizarlos, siempre que sigan con esa evolución y siga viendo que pueden sernos útiles», afirma, mientras deja toda la responsabilidad en el rendimiento de los jóvenes. «Ellos irán marcando los tiempos. Yo simplemente estaré atento», sentencia.