Borja Fernández y Alma Granados se imponen en el Abierto de Cangas

Borja Fernández y Alma Granados se adjudicaron la victoria en la categoría absoluta en el Torneo Aberto Concello de Cangas, que disputó su vigesimocuarta edición en los últimos días del mes de agosto. La competición reunió a cerca de 70 jugadores llegados de diferentes puntos de la geografía española y distribuidos en las diferentes categorías.

Fernández derrotó en la final al jugador del Cluteca Xaime Martínez, que no pudo colocar la guinda del título a un excelente campeonato al que llegó con una invitación por haberse impuesto en el Torneo Nodosa hace un mes. Una vez metido en faena dejó en la cuneta a los cabezas de serie 1 y 4 del torneo hasta llegar al duelo decisivo. En esta categoría destacó también la buena labor de otros jugadores locales, que accedieron al cuadro final desde la fase previa, como Álex González, Cedric Lezais y Anxo Pesqueira.

En el apartado femenino la tudense Alma Granados derrotó a la madrileña Alexia Ozores por 6-3 y 7-5, que había llegado a la final tras remontar a Blanca Talín un 4-6 y 1-5 con bola de partida en un espectacular encuentro, el más notable de esta edición del torneo.

En la categoría no federada la victoria fue para Álex Mera, que se impuso por 6-4 y 6-2 a Miguel Chapela, mientras que en la categoría sub 16 el madrileño Nico González derrotó a Tiago Ibón por un tanteador de 6-3 y 6-4. En la entrega de trofeos estuvieron presentes los concejales cangueses Antón Iglesias y José Luis Gestido.