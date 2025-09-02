Tenis
Borja Fernández y Alma Granados se imponen en el Abierto de Cangas
El torneo reunió a casi 70 jugadores | Álex Mera ganó en no federados y Nico González en sub 16
Borja Fernández y Alma Granados se adjudicaron la victoria en la categoría absoluta en el Torneo Aberto Concello de Cangas, que disputó su vigesimocuarta edición en los últimos días del mes de agosto. La competición reunió a cerca de 70 jugadores llegados de diferentes puntos de la geografía española y distribuidos en las diferentes categorías.
Fernández derrotó en la final al jugador del Cluteca Xaime Martínez, que no pudo colocar la guinda del título a un excelente campeonato al que llegó con una invitación por haberse impuesto en el Torneo Nodosa hace un mes. Una vez metido en faena dejó en la cuneta a los cabezas de serie 1 y 4 del torneo hasta llegar al duelo decisivo. En esta categoría destacó también la buena labor de otros jugadores locales, que accedieron al cuadro final desde la fase previa, como Álex González, Cedric Lezais y Anxo Pesqueira.
En el apartado femenino la tudense Alma Granados derrotó a la madrileña Alexia Ozores por 6-3 y 7-5, que había llegado a la final tras remontar a Blanca Talín un 4-6 y 1-5 con bola de partida en un espectacular encuentro, el más notable de esta edición del torneo.
En la categoría no federada la victoria fue para Álex Mera, que se impuso por 6-4 y 6-2 a Miguel Chapela, mientras que en la categoría sub 16 el madrileño Nico González derrotó a Tiago Ibón por un tanteador de 6-3 y 6-4. En la entrega de trofeos estuvieron presentes los concejales cangueses Antón Iglesias y José Luis Gestido.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Vigo «se desconecta» de 24 destinos fuera de Europa al atrasar Iberia su primer vuelo
- Hallan enterrada en una playa de Lombok a Mati Muñoz, la gallega desaparecida en Indonesia
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Davila 30/08/2025
- Un coche arde en el túnel de O Folgoso y obliga a cortar la A-52 en A Cañiza
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más