Orio vuela en Bueu y sentencia el título

La San Nikolas de Orio Orialki sale del mar de Bueu como virtual campeona de la Liga Eusko Label de traineras. Y si gana hoy en Ares ese título, el segundo de su historia, ya sería matemático con solo dos jornadas por disputar. La tripulación guipuzcoana aventaja en 28 puntos a Ziérbena Bahías Bizkaia, que ayer tenía a cinco remeros gallegos y su entrenador es el moañés Dani Pérez. En su tercera temporada al frente del club vizcaíno sumará su tercer subcampeonato consecutivo.

La mala noticia es que Cabo acabó en última posición, sin ser capaz de recortar puntos a Kaiku. Es más, la Bizkaitarra sacó provecho del aumento del viento durante la segunda serie y metió a dos barcos por medio, Lekitarra y San Juan, por lo que le saca 12 puntos a los de Boiro. Hoy Cabo firmará su descenso después de doce temporadas ininterrumpidas en la Asociación de Clubes de Traineras (ACT). Por su parte, Ares fue octava en Bueu y tiene garantizada la permanencia, con 70 puntos y el décimo puesto en la general.

La tripulación de la San Nikolas de Orio Orialki celebra ayer la consecución de la IV Bandeira Concello de Bueu frente al barco de la organización, con las autoridades de la ACT y del Concello de Bueu. / Aitor Arrizabalaga/ACT

La IV Bandeira Concello de Bueu deparó un gran espectáculo, con unas excelentes condiciones en el mar y un viento racheado y cambiante que le dio emoción a la regata. Una emoción que Orio y Ziérbena borraron de un plumazo en cuanto empezaron a remar y fueron las únicas capaces marcar un crono por debajo de los 20 minutos.

Un campo que ofrece unas grandes condiciones de igualdad

El campo de regatas de Bueu es de los que ofrece más igualdad a las traineras, sin apenas diferencias apreciables entre las calles. Quizás la más favorable es la primera porque cuenta con cierto abrigo en la zona del muelle y el dique, pero sin ser una ventaja definitiva. Ayer el viento sí que fue protagonista, con fuertes rachas por momentos. En los largos hacia fuera soplaba a favor, mientras que en los de regreso a veces se convertía en un muro. Sobre todo para las tripulaciones de la manga intermedia, que fueron las que se encontraron con peores condiciones.

Orio Orialki entra justo por delante de la Ziérbena Bahías Bizkaia del entrenador moañés Dani Pérez. / Santos Álvarez

El viento amainó en la tanda de honor, en la que estaban Orio, Ziérbena, Donostiarra y Urdaibai. En ese momento el mejor tiempo lo marcaba Getaria, 20:43,52, que remaba en la segunda serie. Desde el primer momento Orio y Ziérbena se pusieron como proa de regata, en una intensa lucha que les llevó a completar la primera ciaboga en el mismo segundo. En el largo de vuelta la Ziérbena de Dani Pérez logró una mínima ventaja y en la segunda ciaboga viró ligeramente por delante (9:53 frente a 9:54).

La regata de la ACT contó con un gran ambiente y puestos de gastronomía para disfrutar de las traineras. / Santos Álvarez

Los vizcaínos se mantuvieron como proa de regata poco tiempo más. Primero Orio Orialki se puso a la par, bogando en el mismo segundo. A poco más de 500 metros para alcanzar la tercera y última ciaboga, a la altura de Portomaior, ya estaba un segundo por delante. En esa virada la San Nikolas hizo un tiempo de 14:36 frente a los 14:37 de Ziérbena.

En el cuarto y definitivo largo Orio Orialki continuó volando sobre el mar de Bueu y a menos de un kilómetro para la meta le sacaba tres segundos a la tripulación entrenada por Dani Pérez. Una trainera de distancia, que es un mundo. Con todo, Ziérbena apretó en ese tramo final y consiguió entrar a menos de 2,5 segundos de la San Nikolas, que marcó un crono de 19:55,62. Un tiempazo tal como estaban ayer las condiciones meteorológicas.

Así, Orio suma 198 puntos frente a los 170 de Ziérbena. Hoy la Liga Eusko Label se desplaza a la ría de Ares, con la disputa de la XVIII Bandeira Concello de Ares. Las aguas gallegas coronarán a los oriotarras, que toman el relevo de la Bou Bizkaia de Urdaibai, que acumulaba tres títulos de liga consecutivos.