Traineras | Liga Eusko Label
Orio vuela en Bueu y sentencia el título
La trainera oriotarra se impone en una apasionante lucha con la Ziérbena del entrenador moañés Dani Pérez
La San Nikolas de Orio Orialki sale del mar de Bueu como virtual campeona de la Liga Eusko Label de traineras. Y si gana hoy en Ares ese título, el segundo de su historia, ya sería matemático con solo dos jornadas por disputar. La tripulación guipuzcoana aventaja en 28 puntos a Ziérbena Bahías Bizkaia, que ayer tenía a cinco remeros gallegos y su entrenador es el moañés Dani Pérez. En su tercera temporada al frente del club vizcaíno sumará su tercer subcampeonato consecutivo.
La mala noticia es que Cabo acabó en última posición, sin ser capaz de recortar puntos a Kaiku. Es más, la Bizkaitarra sacó provecho del aumento del viento durante la segunda serie y metió a dos barcos por medio, Lekitarra y San Juan, por lo que le saca 12 puntos a los de Boiro. Hoy Cabo firmará su descenso después de doce temporadas ininterrumpidas en la Asociación de Clubes de Traineras (ACT). Por su parte, Ares fue octava en Bueu y tiene garantizada la permanencia, con 70 puntos y el décimo puesto en la general.
La IV Bandeira Concello de Bueu deparó un gran espectáculo, con unas excelentes condiciones en el mar y un viento racheado y cambiante que le dio emoción a la regata. Una emoción que Orio y Ziérbena borraron de un plumazo en cuanto empezaron a remar y fueron las únicas capaces marcar un crono por debajo de los 20 minutos.
Un campo que ofrece unas grandes condiciones de igualdad
El campo de regatas de Bueu es de los que ofrece más igualdad a las traineras, sin apenas diferencias apreciables entre las calles. Quizás la más favorable es la primera porque cuenta con cierto abrigo en la zona del muelle y el dique, pero sin ser una ventaja definitiva. Ayer el viento sí que fue protagonista, con fuertes rachas por momentos. En los largos hacia fuera soplaba a favor, mientras que en los de regreso a veces se convertía en un muro. Sobre todo para las tripulaciones de la manga intermedia, que fueron las que se encontraron con peores condiciones.
El viento amainó en la tanda de honor, en la que estaban Orio, Ziérbena, Donostiarra y Urdaibai. En ese momento el mejor tiempo lo marcaba Getaria, 20:43,52, que remaba en la segunda serie. Desde el primer momento Orio y Ziérbena se pusieron como proa de regata, en una intensa lucha que les llevó a completar la primera ciaboga en el mismo segundo. En el largo de vuelta la Ziérbena de Dani Pérez logró una mínima ventaja y en la segunda ciaboga viró ligeramente por delante (9:53 frente a 9:54).
Los vizcaínos se mantuvieron como proa de regata poco tiempo más. Primero Orio Orialki se puso a la par, bogando en el mismo segundo. A poco más de 500 metros para alcanzar la tercera y última ciaboga, a la altura de Portomaior, ya estaba un segundo por delante. En esa virada la San Nikolas hizo un tiempo de 14:36 frente a los 14:37 de Ziérbena.
En el cuarto y definitivo largo Orio Orialki continuó volando sobre el mar de Bueu y a menos de un kilómetro para la meta le sacaba tres segundos a la tripulación entrenada por Dani Pérez. Una trainera de distancia, que es un mundo. Con todo, Ziérbena apretó en ese tramo final y consiguió entrar a menos de 2,5 segundos de la San Nikolas, que marcó un crono de 19:55,62. Un tiempazo tal como estaban ayer las condiciones meteorológicas.
Así, Orio suma 198 puntos frente a los 170 de Ziérbena. Hoy la Liga Eusko Label se desplaza a la ría de Ares, con la disputa de la XVIII Bandeira Concello de Ares. Las aguas gallegas coronarán a los oriotarras, que toman el relevo de la Bou Bizkaia de Urdaibai, que acumulaba tres títulos de liga consecutivos.
- El Álvaro Cunqueiro moviliza a los Bomberos de Vigo para sacarle el anillo a un paciente de 30 años
- La Guardia Civil atribuye un posible delito de daños al patrimonio al autor de los desperfectos en el cruceiro de Hío
- Pedro Sánchez avala la petición del Concello de Vigo a la Xunta para crear mil viviendas con fondos estatales
- Colas eternas para comer en Pontevedra
- El nuevo radar de la AP-9 ya avisa de infracciones sin multar
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega
- Malestar de la pesca submarina por las restricciones: «No es culpa nuestra que haya menos pescado»