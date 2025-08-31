La final de la Supercopa Galicia ante el Cisne, ultimo test para el Cangas

El Frigoríficos del Morrazo continúa quemando etapas en su preparación para la nueva edición de la Liga Asobal, que en su caso arrancará el 14 de septiembre. Los cangueses jugaron el jueves en Portugal ante el Póvoa, un encuentro en el que los de Quique Domínguez, ganaron 29-32, y hoy volverán a tierras lusas para medirse al Áugas Santas. El último encuentro de la pretemporada será el domingo 7 de septiembre, con la disputa de la final de la Supercopa Galicia, en la que el Cangas jugará ante el Cisne.

Este año la sede del torneo autonómico será en Vilagarcía y el Frigoríficos del Morrazo, en su condición de único equipo gallego en Asobal, está clasificado directamente para la final. Su rival salió de un cruce entre el Cisne Pontevedra y el Attica 21 Hotels OAR A Coruña, que esta temporada jugarán en la División de Honor Plata. La victoria fue para los pontevedreses (29-34) y de esta manera Frigoríficos y Cisne se medirán por segunda vez esta pretemporada. La primera fue el 8 de agosto, en el duelo por el tercer y cuarto puesto dentro del Torneo Interpontes de Pontevedra. En aquellas ocasión la victoria fue para los de Quique Domínguez (28-31) después de un partido muy igualado.

En paralelo la Federación Galega de Balonmán organiza la Copa Galicia, con los equipos que esta temporada jugarán en Primera Nacional. A última hora de ayer se jugaba la primera semifinal entre el Granitos Ibéricos Carballal y el Valinox Novás. Y hoy, a partir de las 20.00 horas, en Pontevedra se juega la segunda semifinal en la que se medirán el Lirón Teucro y el Bueu Atlético. Los de O Morrazo derrotaron en cuartos al Ribeiro 33-41 y hoy pelearán por meterse en la final.

Por otro lado, la Liga Asobal ya ha confirmado los horarios para la segunda jornada. En la primera el Frigoríficos recibirá al Ademar León en O Gatañal el domingo 14 a las 18.00 horas, mientras que en la segunda tendrá que jugar el viernes 19 a las 20.00 horas ante el Nava en la localidad segoviana.