El Moaña abre su campaña de socios con el apoyo de Aspas y ficha a «Emma»

El equipo juega hoy un nuevo amistoso en su campo, ante el Porriño Industrial a las 20.00 h

El cartel de la campaña de socios del Moaña, con Iago Aspas y Mauro Nores.

El cartel de la campaña de socios del Moaña, con Iago Aspas y Mauro Nores. / CD Moaña

D.García

Moaña

El Club Deportivo Moaña pone en marcha su campaña de socios para la nueva temporada, una iniciativa en la que cuenta con la colaboración especial de Iago Aspas. El jugador del Celta de Vigo posa junto su amigo y futbolista del Moaña Mauro Nores para animar a los aficionados a «embarcarse» en la nueva temporada del club moañés.

El precio de los abonos será de 50 euros para los adultos (con descuento para jubilados), 80 euros en la modalidad de carnet pareja, 25 euros en carnet joven y finalmente 10 euros para el infantil.

Emma

Emmanuel Suárez «Emma» / CD Moaña

Por otro lado, el club anuncia una nueva incorporación a su plantilla de Preferente Futgal. Se trata de Emmanuel Suárez «Emma», que en realidad fichó por el Moaña en la recta final de la temporada pasada. No obstante, una lesión de gravedad durante los entrenamientos le impidió llegar a debutar. Ahora, ya recuperado, el defensa se suma al proyecto deportivo para la temporada 2025/26.

Por otro lado, el Moaña jugará hoy un nuevo amistoso de preparación antes del inicio de la liga. Será a partir de las 20.00 horas en el campo Iago Aspas Juncal, donde recibirá al Porriño Industrial, que será uno de sus rivales de esta temporada en la Preferente Futgal.

