"Infinitas grazas e inmenso orgullo" por Lindia Pousa y Pablo Graña

“Infinitas grazas e inmenso orgullo”. Así definió esta mañana la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, el sentimiento de la corporación y de toda la localidad ante los recientes éxitos deportivos a nivel internacional de Lindia Pousa y Pablo Graña, del Real Club Náutico Rodeira. La primera viene de ganar en Gales el mundial sub 17 de windsurf en la clase Techno 293 y el segundo acaba de cerrar otra excelente temporada en la que ganó el Campeonato de Europa de C1-200 metros y hace una semana se colgó la plata en el mundial celebrado en Milán.

El Concello de Cangas les brindo este sábado una recepción especial, un acto que como decía el concejal de Deportes, Eugenio González, no podía celebrarse en un mejor momento ni en un escenario tan ideal: en el exterior del Concello, justo antes de la lectura del pregón que abre oficialmente las Festas do Cristo de Cangas.

Los dos deportistas, visiblemente emocionados, tuvieron la ocasión de firmar en el libro de honor del Concello de Cangas. “Muchas gracias por este evento y por el apoyo que recibimos como deportistas. Es un orgullo representar a Cangas”, escribió Lindia Pousa. “Quería agradecer a todos los que me apoyan a lo largo de la vida deportiva”, rubricó a su vez Pablo Graña.