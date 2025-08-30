Cangas brinda hoy una recepción a Lindia Pousa y Pablo Graña

El Concello de Cangas organiza hoy una recepción y homenaje a los deportistas Lindia Pousa y Pablo Graña tras sus recientes éxitos internacionales. Un reconocimiento que será en el propio consistorio a las 11.30 horas, justo antes del pregón inaugural de las Festas do Cristo a cargo de José Luis Lorenzo «Colón», que será a las 12.00 horas.

Desde el ayuntamiento quieren reconocer los éxitos internacionales alcanzados en los últimos días por ambos deportistas. Lindia Pousa viene de proclamarse campeona del mundo sub 17 de windsurf en la clase Tecnho 293 en el mundial celebrado en la localidad de Pwllheli, en Gales. Por su parte, el canoísta Pablo Graña suma una nueva medalla en su palmarés internacional con una plata en el Mundial de Piragüismo Sprint en Milán, en C1-200 metros. Previamente, en junio, Graña se proclamó campeón de Europa en la misma distancia.

En el mundial de Milán otro cangués logró subirse al podio: Rodrigo Germade, uno de los integrantes del K4-500 metros que se colgó el bronce.