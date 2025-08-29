La 21K Costa de Soavela llega a su décima edición y suma 300 inscritos

La media maratón 21K Costa de Soavela regresa el 21 de septiembre con la que será ya su décima edición, organizada por el Concello de Cangas y el Club Corredoiras.

La inscripción ya está abierta –de momento con casi 300 anotados – y se ofrecen dos alternativas: la carrera de 21 kilómetros o una andaina no competitiva de 15 kilómetros. Entre las dos pruebas se ofrecen un total de 800 plazas y la fecha límite para la inscripción es el domingo 14 de septiembre. Para ello es necesario hacerlo a través de la página web de CCNorte: ccnorte.com

La carrera de 21 kilómetros tendrá su punto de salida desde el muelle de Aldán a las 10.00 horas del 21 de septimebre. Desde allí los atletas enfilarán hacia Vilariño y luego en dirección a los senderos de la Costa de Soavela, pasando por la Caracola de Donón, Cabo Home, las playas de Barra, Os Castros, Temperáns y Liméns para luego tomar la senda litoral hacia Areamilla. A la altura de la conocida como Fonte de Anguieiro los participantes se desviarán para subira hacia Balea –evitando el túnel– y luego bajarán hacia Areamilla para enfilar el tramo final hasta el entorno de la antigua fábrica de Massó, donde estará la línea de meta.

A lo largo del recorrido habrá hasta cuatro puntos de avituallamiento: el primero en el kilómetro 5, con solo líquido, y los siguientes en los kilómetros 10, 15 y 18, con entrega de líquido y alimento solido.

La organización oferta un total de 500 plazas para la carrera y la inscripción está abierta. Hasta el 31 de agosto el precio será de 25 euros y del 1 al 14 de septiembre de 28 euros. De momento hay más de 170 anotados

La carrera incluirá categoría absoluta, sénior, veteranos/as I y veteranos/as II, con premios para los tres primeros clasifocados. En la última edición el triunfo absoluto en la categoría masculina fue para el cangués Álvaro Prieto Fervenza y en la femenina para Nerea Castro Nogueira. A mayores habrá un premio por equipos mixtos, para los tres primeros clasificados, y otro para quien cruce en primer lugar la subida situada en el kilómetro 3,5 de la carrera, tanto en categoría masculina como femenina.

La andaina se desarrollará sobre un recorrido de 15 kilómetros y la salida será desde la Caracola de Donón y desdeeste punto el resto del trazado será igual que en la carrera. El tope de plazas es de 300 y el coste de inscripción es de 12 euros. Por ahora el número de inscripciones está en torno al centenar.

La organización ofrece un servicio de autobús, con solo viaje de ida, para acercar a los participantes hasta el punto de salida de las pruebas. Ese autocar saldrá a las 8.15 horas desde la estación de Cangas.